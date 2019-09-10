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لندن - الوكالات: صادقت ملكة بريطانيا «الملكة إليزابيث» بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر دون اتفاق.والخطوة التي تعرف باسم «الموافقة الملكية» تعني فعليا موافقة الملكة رسميا على القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة. وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني. من جهة أخرى، هدد رئيس مجلس العموم البريطاني بالاستقالة إذا لم تجر انتخابات عامة قبل 31 أكتوبر. وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فيما يمكن اعتباره تغيراً مفاجئاً في وجهة نظره، إنه يفضل بشكل كبير إبرام اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن تحقيق ذلك ممكن ضمن مهلة 18 أكتوبر المقبل. وأشار جونسون امس إلى أن بإمكان بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، لكن ذلك سيشكل فشلا للكفاءة السياسية. وقال جونسون إنه يفضل الخروج غير الفوضوي وإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الأعمال التجارية والمزارعين، والملايين من الناس العاديين. وأكد جونسون على سعيه لحل مشكلة الحدود الأيرلندية، مشيرا إلى أنه من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة في الوقت الحالي. وشدد جونسون على انه لن يوقع اي اتفاق يضم آلية التجارة والجمارك عبر الحدود الإيرلندية المنصوص عليها في مسودة الاتفاق الذي وافقت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، موضحا ان «هذه الآلية غير ديموقراطية وتمس بسيادة بريطانيا على كامل أراضيها». وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم بوريس جونسون، إنه سيتم بالفعل تعليق البرلمان بعد انتهاء أعمال جلسة امس وحتى 14 أكتوبر.

