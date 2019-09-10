دوليه

سيعتمد منتخب انكلترا على قوته الهجومية الضاربة في مواجهة كوسوفو العنيدة التي لم تخسر في آخر 15 مباراة لها، عندما يلتقيان اليوم على ملعب سانت ماري في ساوثمبتون في اول لقاء بينهما، في حين من المتوقع الا يواجه المنتخب الفرنسي اي صعوبة في تخطي اندورا المغمورة في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى نهائيات عام 2020 من البطولة القارية.

وضرب منتخب «الأسود الثلاثة» بقوة في مبارياته الثلاث الاولى مسجلا 14 هدفا من خلال انتصارات ساحقة على جمهورية التشيك 5-0 ثم على مونتينيغرو 5-1 فبلغاريا 4-0. وكان نصيب هداف المنتخب وتوتنهام هاري كين 6 أهداف بينها هاتريك في مرمى بلغاريا رافعا رصيده الى 25 هدفا في 40 مباراة دولية، ورحيم ستيرلينغ مهاجم مانشستر سيتي 4 أهداف بينها هاتريك في مرمى الجمهورية التشيكية.

وعلى الرغم من حداثة عهد كوسوفو التي انضمت الى عائلة الاتحاد الاوروبي عام 2015 والى الفيفا بعدها بعام واحد، فان المنتخب حقق عروضا لافتة في الاشهر الاخيرة بدليل عدم خسارته اي من مبارياته الـ15 الاخيرة، ويحتل المركز الثاني متخلفا بفارق نقطة واحدة عن انكلترا علما بانه لعب مباراة اكثر.

في المقابل، يتوقع ان يجري مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان تغييرات عدة على تشكيلته الاساسية التي خاضت المباراة الاخيرة ضد البانيا (4-1) السبت عندما يلتقي اندورا المغمورة ضمن منافسات المجموعة الثامنة. وكان ديشان واضحا خلال تصريحات ادلى بها لبرنامج «تيلي فوت» على القناة الاولى الفرنسية بقوله «ستكون هناك تغييرات. ارغب في منح الفرصة لاكبر عدد من اللاعبين على مدى المباراتين».وتشهد المجموعة منافسة حامية الوطيس اذ تتساوى ارصدة ثلاثة منتخبات في الصدارة وهي فرنسا وتركيا وايسلندا مع 12 نقطة، فيما تقبع اندورا في قاع الترتيب من دون اي نقطة من خمس مباريات.وكان المنتخب الفرنسي فاز ذهابا برباعية نظيفة في مارس الماضي وكل الدلائل تشير الى انه سيجدد فوزه نظرا للفوارق الفنية بين المنتخبين. يذكر ان المنتخب الفرنسي بلغ نهائي النسخة الاخيرة التي استضافها وخسر امام البرتغال 0-1 بعد التمديد قبل ان يعوض من خلال التتويج بكأس العالم في روسيا 2018.

