دوليه

قال مدرب اسبانيا روبير مورينو إن مواجهة جزر فارو لم تكن سهلة كما يتوقعها بعض الجماهير. وأضاف بعد المباراة: «يعتقد البعض بان مواجهة جزر فارو سهلة لكن مع وجود 11 لاعبا في منطقة الجزاء تصبح الامور صعبة».

واضاف: «قدمنا اداء جيدا وصنعنا بعض الفرص مع تسديدات كثيرة ونجحنا في تحسين النتيجة في اواخر المباراة». وتابع: «في الشوط الأول كان مستوى تياغو وباريخو منخفضًا للغاية وكنا بعيدين عن المنطقة، ولكن في الشوط الثاني تحسنا، ومن الصعب للغاية اللعب ضد تراجع الخصم في منطقته».

وعن تأهل فريقه، قال: «الامور شبه محسومة لكن ليس من الناحية الحسابية بعد. نأمل في حسم الامور في المواجهة المقبلة ضد النرويج». وأردف: «لقد هنأت راموس على مُعادلة إنجاز كاسياس، وتحدثنا عن كرة القدم، وأتمنى أن يواصل الظهور بهذا المستوى القوي لأنه سيُساعدنا».

