دوليه

دعا مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني الجماهير إلى مؤازرة المنتخب عندما يواجه اليونان أكتوبر المقبل في مباراة حاسمة في التصفيات. وستكون الفرصة سانحة لايطاليا لانتزاع بطاقة التأهل عندما تستضيف اليونان الشهر المقبل على الملعب الاولمبي في روما. وقال مدربها مانشيني في هذا الصدد: «المباراة ضد اليونان قد تكون حاسمة في حسم التأهل ونأمل ان يكون ملعب أولمبيكو ممتلأ عن آخره». واضاف «سيطرنا على مجريات اللعب لكننا خسرنا بعض الكرات السهلة. شعرنا بالخوف عندما كانت النتيجة 1-1 لكن الشباب قاموا بعمل جيد على العموم». وتحدث عن إصابة المدافع إيمرسون، قائلاً: «الأمر لم يكن خطيرًا، لكنه توقف فقط من أجل التأكد من أن الإصابة لن تتفاقم». وتابع: «أداء الدفاع كان جيدًا، إتزو وأتشيربي لعبا معًا للمرة الأولى، وأليساندرو فلورينزي أيضًا كان مبهرًا في الجهة اليسرى، كان الخيار الوحيد أمامنا».

