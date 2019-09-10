دوليه

أحرز الإسباني رافايل نادال لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، بفوزه أول من أمس على الروسي دانييل مدفيديف في المباراة النهائية التي امتدت لنحو خمس ساعات، رافعا رصيده الى 19 لقبا في الغراند سلام، ليصبح على بعد لقب واحد فقط من الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر.

وتفوق نادال المصنف ثانيا على منافسه الخامس 7-5، 6-3، 5-7، 4-6، و6-4، ليرفع كأس فلاشينغ ميدوز للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية بعد 2010، 2013 و2017.

وأتى فوز نادال في مباراة تنافس خلالها اللاعبان حتى الرمق الأخير، وتحديا حدود القدرة الذهنية واللياقة البدنية بأداء مذهل تنوع بين التبادلات الطويلة عن الخط الخلفي والتقدم نحو الشبكة، لاسيما في المجموعات الثلاث الأخيرة، بعدما كان الإسباني قد فاز بالمجموعتين الأولى والثانية.وبعد أربع ساعات و50 دقيقة من التنافس، حقق نادال (33 عاما)، لقبه التاسع عشر في البطولات الكبرى من أصل 27 مباراة نهائية خاضها، بينما فشل الروسي الشاب (23 عاما) في تحقيق أول لقب كبير في أول نهائي غراند سلام في مسيرته الاحترافية.

وارتمى نادال أرضا بعد الفوز، ولم يتمكن اللاعبان من حبس دموعهما بعد مباراة مضنية أمام آلاف المشجعين لى ملعب آرثر آش في نيويورك. وبات الإسباني ثاني أكبر لاعب يتوج بلقب البطولة الأميركية في عصر الاحتراف بعد الأسترالي كين روزوول الذي أحرز لقب العام 1970 وهو في الخامسة والثلاثين من العمر. وأضاف الماتادور الإسباني هذا اللقب الى لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية الذي توج به هذا الموسم للمرة الثانية عشرة في مسيرته الاحترافية (رقم قياسي)، ليتقاسم ونوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا، الألقاب الأربعة الكبرى لعام 2019، بعدما فاز الصربي بلقبي أستراليا المفتوحة (على حساب نادال)، وويمبلدون الإنكليزية. وكان ديوكوفيتش قد توج بلقب البطولة الأميركية العام الماضي، لكنه خرج هذا العام من الدور الرابع مصابا. في المقابل، يعود اللقب الكبير الأخير لفيدرر (38 عاما) المصنف ثالثا عالميا، الى أستراليا 2018.وحقق نادال فوزه الثاني على مدفيديف في ثاني مواجهة بينهما، بعدما تغلب عليه في نهائي دورة كندا للماسترز ألف نقطة التي أقيمت في مدينة مونتريال في أغسطس الماضي. وكان مدفيديف أول لاعب روسي يبلغ نهائي بطولة غراند سلام منذ مارات سافين الذي توج بطلا لأستراليا المفتوحة عام 2005، والأول في فلاشينغ ميدوز منذ سافين أيضا يوم توج بلقب عام 2000. ونال الفائز جائزة مالية قدرها 3,85 ملايين دولار، و1,9 مليونا للوصيف.

