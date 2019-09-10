دوليه

يبدو المنتخب القطري بطل آسيا 2019 مؤهلا لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الثاني في التصفيات عندما يستضيف المنتخب الهندي الثلاثاء في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة التي تضم عمان وافغانستان وبنغلاديش. وحقق الفريق القطري فوزا سهلا بسداسية دون رد على افغانستان في الجولة الاولى الخميس الماضي فيما خسر المنتخب الهندي 1-2 على ملعبه امام المنتخب العماني. ورغم سهولة المهمة امام الفريق القطري الا ان هناك حالة من الحذر تسيطر على الفريق القطري بسبب التطور الملحوظ للفريق الهندي الذي احرج منافسه العماني وتقدم عليه بهدف قبل ان يخسر في نهاية المباراة.

ويخوض المنتخب القطري المباراة بصفوف مكتملة خاصة بعد التأكد من شفاء قائد الوسط كريم بوضيف بعد تعرضه للاصابة في بداية مباراة افغانستان حيث عاد للتدريبات وبات جاهزا للمباراة. ويعول الاسباني فيليكس سانشيز مدرب الفريق على الهداف المعز علي صاحب الثلاثية في مرمى افغانستان والتي فتحت الطريق للفوز الكبير بجانب حسن الهيدوس واكرم عفيف واحمد علاء.وكان المعز توج هدافا لكأس اسيا 2019 برصيد 9 أهداف. ويشرف على تدريب المنتخب الهندي الكرواتي إيغور ستيماتش الذي عمل سابقا في الدوري القطري مع الشحانية نهاية موسم 2017 ويعرف الكثير عن الكرة القطرية ونجومها.

