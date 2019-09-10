دوليه

يتطلع منتخب الإمارات الى استمرار تفوقه التاريخي على ماليزيا عندما يحل ضيفا عليها في كوالالمبور الثلاثاء في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تشهد اليوم أيضاً مباراة اندونيسيا مع تايلاند في جاكرتا. وكانت الجولة الأولى شهدت فوز ماليزيا على اندونيسيا 3-2 في جاكرتا،وتعادل تايلاند وفيتنام 0-0.

وتتفوق الامارات على ماليزيا في المباريات الرسمية وتعود اخر خسارة امامها الى كأس آسيا 1980 في الكويت عندما سقطت بهدفين نظيفين، وبعدها فازت في اخر اربع لقاءات بينهما من بينها اكتساحها مضيفتها 10-0 في تصفيات مونديال 2018 لتلحق بها اقسى خسارة في تاريخها. لكن ماليزيا التي قدمت عرضا مميزا في الجولة الأولى وحولت تأخرها مرتين في النتيجة امام مضيفتها اندونيسيا الى فوز مثير تتطلع الى الحاضر ونسيان الماضي. وستكون مباراة اليوم الرسمية الاولى للامارات تحت قيادة مارفيك الذي تولى قيادته في مارس الماضي، بعدما حل بديلا للايطالي البرتو زاكيروني الذي لم يتم تجديد عقده بعد نهاية كأس آسيا 2019. واستعدت الامارات للقاء ماليزيا بمعسكر في البحرين تخلله مباراتين وديتين انتهتا بفوزها على جمهورية الدومينيكان 4-0، وسريلانكا 5-1.

