دوليه

أكد الكرواتي روميو يوزاك مدرب الأزرق ان الاستعدادات «جيدة» لمواجهة المنتخب الاسترالي اليوم. واضاف يوزاك في مؤتمر صحافي انه يعرف الامكانات التي يمتلكها المنتخب الاسترالي الا انه سيلعب بشكل مغاير عن التشكيلة التي اجراها امام نيبال لان المنتخب الاسترالي يعد من المنتخبات القوية.

واشار الى ان المنتخب الاسترالي يتقدم بشكل تدريجي ولدية عناصر تتمتع بخبرة عالية الا ان الرغبة الجامحة لدى لاعبي الازرق والفوز على النيبال عاملان مهمان لتجاوز اللقاء.

بدوره، قال اللاعب فهد الهاجري في المؤتمر نفسه انه وزملاؤه اللاعبون سيقدمون كل ما بوسعهم لإنهاء المباراة بصورة ترضي جمهور الازرق.

من جهته اكد مدرب المنتخب الاسترالي غراهام ارنولد ان الازرق فريق كبير وسيعمل على استثمار الفرص للتغلب عليه معولا على معرفته بنقاط الضعف والقوة التي سيركز عليها. واوضح ارنولد ان منتخب بلاده خاض تدريباته في مدينة دبي لانها مقاربه لأجواء الكويت حتى يعتاد اللاعبون عليها.