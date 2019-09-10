دوليه

أكد الفرنسي هيرفيه رينار مدرب المنتخب السعودي أنه يتطلع لبداية قوية في تحديه الجديد مع «الأخضر» في مشوار التصفيات. وقال رينار في تصريح لموقع الاتحاد الآسيوي: «اخوض تحديا جديدا بالنسبة لي، هذه المرة الأولى التي اتواجد فيها في قارة آسيا، وأنا متحمس كثيراً وأريد أن أحقق النجاح كما فعلت في أفريقيا». وأضاف: «في الأشهر الأخيرة، شاهدت العديد من المباريات، وشاهدت لاعبين جيدين وفرق جيدة، هذا مؤشر جيد، والشيء الأهم الآن هو الاستعداد بصورة جيدة».

وتابع: «المنتخب السعودي قادر على تحقيق شيء كبير في السنوات القادمة، وهذا ما أتيت لأجله، ونحن لا نفكر في الدور الثاني أو الثالث من التصفيات الآسيوية، هدفنا هو التأهل إلى كأس العالم 2022».

