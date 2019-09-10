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يخوض الأزرق اختباراً جدياً عندما يستقبل نظيره الأسترالي في 06:30 مساء اليوم على ستاد نادي الكويت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين والتي تشهد اليوم أيضاً مباراة تايوان مع نيبال. وتغلب الأزرق على نيبال 7-0 الخميس الماضي في الجولة الأولى للمجموعة والتي شهدت فوز الأردن على تايوان 2-1، ليتصدر المنتخب فرق المجموعة بفارق الأهداف عن الأردن، فيما غاب المنتخب الأسترالي عن الجولة الاولى ويلعب اليوم مباراته الأولى. وتنتظر جماهير الأزرق بفارق الصبر مباراة اليوم للتأكد من قوة فريقها بعد السباعية التي دك بها مرمى نيبال، ويزداد الطموح والتفاؤل مع الحماس والعزيمة التي أظهرها لاعبو المنتخب سواء في مباراتهم الأولى أو في التدريبات التي أعقبتها في اليومين الماضيين.

صحيح أن الأزرق خسر أمام أستراليا في آخر مواجهة جمعتها برباعية نظيفة ودياً في أكتوبر الماضي، لكن الوضع اختلف كثيراً، فالمنتخب نفسه تعادل وفاز بصعوبة على نيبال في مواجهتين وديتين في مارس الماضي قبل أن يكتسحه بالسبعة الخميس الماضي.

ووضع يوزاك في اعتباره أن طريقة لعب المنتخب الأسترالي تختلف عن نيبال، وركز على عامل البنية الجسمانية حيث من المتوقع أن يدفع المدرب بلاعبين يملكون بنية قوية ويجيدون الالتحامات والألعاب الهوائية التي من المتوقع أن يلجأ لها مدرب المنتخب الأسترالي غراهام أرنولد.

واعترف يوزاك بأنه سيغير طريقة لعبه في مباراة اليوم وسيبدأ بتشكيلة تختلف عن تلك التي واجهت نيبال، خصوصاً في الجانب الدفاعي الذي لم يختبر تماماً في مباراة الخميس. التغيير المحتمل هو اعادة عبدالله ماوي في الوسط ومشاركة عامر معتوق في الجهة اليمنى مع احتمالية الدفع بفهد الأنصاري الى جوار سلطان العنزي وماوي في وسط الملعب.

ومن حسن حظ الأزرق أن استراليا ستلعب اليوم أول مباراة لها في التصفيات، وهذا يعني أن المنتخب الذي يدربه غراهام أرنولد لن ينسجم تماما بعد تجمعه لمدة اسبوع من 4 قارات، ولن تصل الجهوزية لديه الى درجة مرتفعة.

ويعتمد أرنولد على تشكيلة شابة يغيب عنها النجمان توم روجيتش وروبي كروز، ويبرز لديه لاعب برايتون الانكليزي آرون موي ذي الجهد الوافر واللاعب السريع أور مابيل المحترف في الدنمارك وصانع اللعب في ماسيمو ليونغو، والهداف آدم تاغارت مهاجم سوون سامسونغ الكوري الجنوبي الذي سجل مع فريقه 16 هدفا في 19 مباراة الموسم الحالي، كما يفتقد الفريق اليوم مارك ميليغان الذي اصيب واستبعد من التشكيلة واستدعي بدلاً منه توماس دينك. وكان المنتخب الأسترالي دخل معسكرا في جبل علي بدبي قبل أسبوع للتأقلم مع الاجواء الحارة قبل مواجهة الازرق واكتفى مدربه غراهام ارنولد بتدريبات فقط للاعبين الذي تجمعوا من 4 قارات ولم يلعب مباراة ودية استعدادا للمباراة الافتتاحية له في التصفيات علما بانه لعب اخر مباراة ودية لعبها منتخب استراليا كانت امام كوريا الجنوبية في يونيو الماضي وخسر 0-1. وواجه الأزرق أستراليا في 12 لقاء سابق، فاز في 5 منها وخسر مثلها وتعادل في مباراتين، وسجل مهاجموه 12 هدفاً، مقابل 16 هدفاً استقبلتها شباكه.

يذكر أن مواجهة اليوم سيديرها السنغافوري محمد تقي الجعفري، ويعاونه مواطناه روني مين كياه كوه وعبدالحنان بن عبدالهاشم، والسعودي خالد الطريس حكماً رابعاً.

