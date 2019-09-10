محلية

تتجه أنظار عشاق الكرة الكويتية (داخل الكويت وخارجها) إلى مباراة الليلة بين منتخب الكويت والمنتخب الأسترالي ضمن تصفيات كأس آسيا وكأس العالم القادمتين حيث فاز منتخبنا قبل كم يوم على منتخب نيبال المتواضع (حيل) بفوز كبير يتمنى أن يحققه الليلة مع منتخب الكنغرو الأسترالي... فكلنا أمل أن نفوز في هذا اللقاء على أرضنا وأمام جماهيرنا وبمناسبة فوزنا على نيبال حصل اللاعبون على مكافآت مالية يسيل لها اللعاب بسبب فوزنا على منتخب لا يملك ملعب كرة للمباراة القادمة. أنا لست ضد مكافأة اللاعبين عندما يفوزون أو يلعبون مباراة كبيرة فنياً يستحق عليها اللاعبون مكافآت وصلت تقريبا إلى ألفي دينار لكل لاعب دفع نصفها رئيس مجلس الأمة وأخوانه للاعبين كنوع من التحفيز استعداداً للمباراة القادمة. هذا الأمر جعل الشارع الكويتي يتكلم ويتساءل: عن قيمة مكافأتهم القادمة إذا ما فازوا (إن شاء الله) على أستراليا الليلة؟ هل سيحصلون على نفس المكافأة أو أكثر لأن الفريق المقابل هو المنتخب الأسترالي وليست نيبال؟ أنا شخصياً مع مكافأة اللاعبين ولكن بعد نهاية أي مباراة قوية سواء بالفوز عليها أو لحسن أدائهم الفني (مثلا) ولكن مكافأتهم كانت كبيرة! وكان الأفضل أن تكون بعد مباراة أستراليا لكي تعرف مستوى فريقك الحقيقي (الفني) فليس المطلوب أن تعوّد اللاعبين على هذا الاسلوب المالي (فقط) لتحقيق الإنجاز وإنما أن تكون هناك خطة أو نظام إداري لتوزيع المكافآت وليس التسابق بين الأغنياء: من يدفع أكثر لكي يغني له اللاعبون أكثر من اللي دفع أقل...! فالنظام التحفيزي مطلوب ولكن بأسلوب منظم يتربى فيه اللاعب على حب وطنه او فريقه أولاً وليس اللعب للحصول على المكافأة المالية فقط؟

لن انتقد من يكرم اللاعبين فجزاهم الله ألف خير ولكن النظام بالتنسيق مع إدارة الفريق أفضل من هذه الطريقة غير المجدية لتحقيق الإنجازات في كل مباراة فنحن نلعب لهدف أعلى من الفوز بالمباراة الواحدة...؟ لماذا لا يحدث هذا في الدوريات أو المنتخبات الأوروبية؟ قد تقول انها موجودة في بعض الدول الأوروبية العريقة بالكرة.... إلا أنها تطبق بأسلوب إداري صح مشروط. فرفع اسم الكويت عالياً يأتي أولاً وليس آخراً... نتمنى لمنتخبنا التوفيق... بس رجاء أوقفوا التبرع بالدولارات لأننا لدينا عملة تعتبر أقوى عملة بالعالم...

والله من وراء القصد.

