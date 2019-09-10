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حصد منتخب الكويت للتايكوندو ثماني ميداليات متنوعة في ختام بطولة بيروت المفتوحة بنسختها الثانية. وقال رئيس الوفد المشارك في البطولة عضو مجلس ادارة اتحاد التايكوندو علي بن حيدر لـ «كونا» ان حصيلة أبطال المنتخب في البطولة كانت ذهبيتين وفضية وخمس برونزيات. وأكد بذل الاتحاد قصارى جهده لتحقيق الانجازات ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية وصنع أبطال في اللعبة. من جهته ثمن قنصل الكويت في لبنان فواز القحطاني في تصريح مماثل بعد حضوره جانبا من المنافسات دور المنتخب الكويتي في تحقيق هذه النتائج «المميزة والمشرفة» والحصول على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية قائلا إن هذه النتائج والمشاركة في دورة بيروت الدولية تؤكدان «مدى الحرص والحماس اللذين يحظى بهما الشباب الكويتي الواعد الذي نفتخر به».

وكان الوفد الكويتي الذي شارك في البطولة يضم في عضويته 17 لاعبا وثلاثة إداريين وثلاثة مدربين. وشارك في بطولة بيروت المفتوحة بنسختها الثانية التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتايكوندو 600 لاعب ولاعبة من عشرات الدول العربية والاجنبية وهي مدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة ومؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام بالعاصمة اليابانية طوكيو العام القادم.

