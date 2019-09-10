محلية

تغلب القادسية على برقان برباعية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ستاد محمد الحمداستعداداً للموسم الجديد الذي يستهله الأصفر بمواجهة التضامن يوم 15 سبتمبر الحالي في الدوري الممتاز، ويبدؤه برقان بمواجهة الفحيحيل يوم 25 سبتمبر الحالي في دوري الدرجة الأولى. سجل أهداف الاصفر البرازيلي لوكاس غاوتشيو (هدفين)، وموطنه رونينيو والغاني رشيد سومايلا. وهي المباراة الأولى للقادسية منذ عودته من معسكره الخارجي في كرواتيا الخميس الماضي حيث لعب هنالك 3 مباريات ودية تعادل في اثنتين مع دوبرافا زغرب 2-2، ومع المقاولون العرب 0-0، وفاز على سوستانغ السلوفيني بنتيجة 13-0.

على صعيد متصل، أبقت إدارة الفريق مكاناً في القائمة الخاصة بالموسم الجديد بعد الفشل في التعاقد مع محترف خامس بديل للسوري أحمد عليش الذي لم ينل رضا الجهاز الفني بقيادة الإسباني بابلو فرانكو. وضمت قائمة الأصفر 29 لاعباً من ضمنهم المحترفون الأربعة البرازيليان رونينيو وغاوتشيو والغاني رشيد سومايلا والنيجيري جيمس أوكواسو، بالإضافة إلى كل من: خالد الرشيدي، أحمد الفضلي، مبارك الحربي، حمد الخالدي، ضاري سعيد عامر المعتوق، محمد القبندي، خالد إبراهيم، ناصر سالم، فيصل سعيد، محمد خالد، فهد الأنصاري، سلطان العنزي، صالح الشيخ، سيف الحشان، محمد خليل، محمد الفهد، رضا هاني، مشعل فواز، منور المطيري، أحمد الظفيري، عبدالله ماوي، بدر المطوع، أحمد الرياحي وسالم البريكي.

يذكر أن اللاعب عبدالعزيز مروى رُفع اسمه من القائمة لمعاناته من إصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

من جانب آخر، تعادل السالمية مع الساحل في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس استعداداً للموسم الجديد. تقدم السالمية بهدفين عن طريق البرازيلي باتريك فابيانو في الدقيقة السادسة ومساعد ندا في الدقيقة 17، وعاد الساحل بهدفين عن طريق وليد العازمي في الدقيقة 37 وأوسينو نداي في الدقيقة 41.

