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أكد رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي ان تحقيق رماة الكويت لميداليتين في بطولة قيرغيزستان الدولية لرماية القوس والسهم الاولمبي بواقع ذهبية وبرونزية يعد إنجازا مهما باعتباره الاول على المستوى الدولي في هذا النوع من الرماية.

وقال العتيبي الذي ترأس الوفد الكويتي المشارك في البطولة في تصريح للصحافيين عقب عودة الوفد إلى البلاد مساء أول من أمس ان رماة الكويت عبدالله طه و بدر المطيري و فيصل السندي حققوا ذهبية منافسات الفرق كما نال البطل السندي برونزية الفردي.

ودعا الهيئة العامة للرياضة لتقديم المزيد من الدعم لرماة القوس والسهم لمساعدتهم على تحقيق الإنجازات أسوة بزملائهم رماة الشوزن والمسدس والبندقية مشيدا بما قدمه الرماه الكويتيين في هذا الاستحقاق المهم و إهداء رياضة الرماية الكويتية لهذا الإنجاز لرماية القوس التي بدأت ممارستها في النادي قبل سنوات قليلة. من جانبه اعتبر أمين السر العام للنادي عبيد العصيمي في تصريح مماثل ان هذا الفوز يأتي في إطار تطور هذا النوع من الرماية في الكويت بعد تحقيقهم انتصارات على المستوين الخليجي و العربي مؤكدا أن مجلس إدارة النادي حريص على دعم رماته و رامياته في مختلف منافسات الرماية.

بدوره قال الرامي السندي في تصريح مماثل ان البطولة التي شهدت مشاركة عدد من أبرز المنتخبات في هذه الرياضة لا سيما من آسيا اتسمت بالقوة والندية اذ كانت المسابقات صعبة وقوية معربا عن سعادته بتحقيقه وزملائه هذا الإنجاز التي تسجل باسم الرماية الكويتية.

