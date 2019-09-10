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أسفرت منافسات السباحة في النسخة الـ27 من بطولة الألعاب المائية بدول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها الكويت واختتمت أول من أمس في المسبح الأولمبي بنادي كاظمة عن تتويج منتخب الكويت بالمركز الأول في فئة (العمومي) متقدما على نظيريه القطري والسعودي اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتوج منتخب الكويت بالمركز الأول في فئة البراعم (تحت 10 سنوات) في حين أحرز منتخب السعودية المركز الثاني تلاه المنتخب العماني ثالثا، واحرز منتخب قطر المركز الاول في فئة الناشئين في منافسات السباحة متقدما على الكويت والسعودية، كما فاز منتخب الكويت في الغطس بفئتي البراعم و الأشبال بالمركز الأول في حين احتل المنتخب السعودي المركز الثاني.

وتوج منتخب الكويت بطلا لمسابقة كرة الماء التي أقيمت في فئة واحدة (تحت 16 سنة) بنظام الدوري من مرة واحدة تلاه المنتخب السعودي في حين جاء منتخب الامارات في المركز الثالث. وقال رئيس اللجنة التنظيمية للسباحة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية العماني طه الكشري في تصريح لـ «كونا» ان منافسات البطولة ظهرت بمستوى فني مميز من جميع منتخبات التعاون الستة. وأضاف الكشري أن منافسات البطولة التي شهدت مسابقات في ألعاب السباحة و الغطس وكرة الماء اتسمت بتنافسية وندية بدليل تقارب نتائج السباحين في معظم المسابقات.

وأشار الى أن المستويات الفنية للاعبي دول التعاون في الألعاب الثلاث في تطور مستمر بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الاتحادات المحلية التي عمدت الى استقطاب «أفضل الأجهزة الفنية» ما أسهم في بروز عدد من السباحين على المستويين العربي والآسيوي. وأشاد بالتنظيم المميز للاتحاد الكويتي للسباحة برئاسة الشيخ خالد البدر لجميع منافسات البطولة تنظيميا وفنيا بدليل أن «البطولة خرجت من دون أي احتجاج من أي فريق ورضا تام من كل الوفود»، مثمنا حرص كل الاتحادات الخليجية على المشاركة في البطولة وانجاح هذا التجمع الخليجي.

