دوليه

احتفظ الزمالك بلقبه بطلا لكأس مصر بفوزه الكبير على بيراميدز بثلاثية نظيفة أول من أمس الأحد في المباراة النهائية على ملعب الجيش ببرج العرب في الاسكندرية.

وسجل الاهداف يوسف ابراهيم «أوباما» (52) والمغربي اشرف بن شرقي (63 و83).واللقب هو السابع والعشرون للزمالك في مسابقة الكأس.

قدم الزمالك مباراة مميزة للغاية وفاجأ الجميع بالهيمنة على الملعب والاستحواذ على الكرة وشن هجمات متتالية وكان قريبا من تحقيق نتيجة كبيرة لولا تألق محمد الشناوي حارس بيراميدز الذي تصدى لعدة فرص محققة لو دخلت المرمى ما لامه أحد.

ميتشو مدرب الزمالك فاجأ الجميع بالدفع بمحمد عبدالشافي في مركز الظهير الأيسر على حساب عبد الله جمعة المتألق وذلك لإجادة الأول الأدوار الدفاعية وامتلاكه خبرة كبيرة.

بدأ الزمالك بهجوم عن طريق أشرف بن شرقي الذي انطلق من الجانب الأيمن ولعب عرضية أمسك بها أحمد الشناوي قبل أن تصلي لمهاجمي الأبيض.

وأهدر جون أنطوي فرصة لبيراميدز عندما حول عبد الله سعيد كرة ثابتة له في الدقيقة 8 لكنه سدد خارج المرمى. وارتكب أحمد الشناوي خطأ فادحا في الدقيقة 12 بعدما حاول الإمساك بكرة عرضية لتسقط منه وتذهب إلى فرجاني ساسي الذي صوبها أعلى العارضة مهدرا فرصة محققة. وعاد بيراميدز ليرتكب خطأ جديدا بعدما خسر أحمد أيمن منصور الكرة لصالح مصطفى محمد في الدقيقة 15 الذي لعبها لشيكابالا ليمر من دفاع بيراميدز ويسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تجاه القائم البعيد لكنها لم تسكن الشباك في فرصة خطيرة أخرى.

ونفذ بن شرقي ركلة ركنية من الجانب الأيسر في الدقيقة 31 استقبلها فرجاني ساسي برأسية رائعة أبعدها أحمد الشناوي بتصدي رائع.

وفي الدقيقة 37 قام إبراهيم حسن بتحرك عرضي من اليمين إلى العمق على حدود منطقة الجزاء وصوب كرة تجاه الزاوية الضيقة أبعدها محمد عواد ببراعة.

في الشوط الثاني بدأ بيراميدز بشكل هجومي وسنحت له 3 فرص تألق حارس الزمالك محمد عواد في التصدي لكرتين منهما. وتقدم الزمالك في الدقيقة 52 عن طريق يوسف أوباما بعد استلام رائع من جانب شيكابالا لكرة قادمة من الخلف للأمام ثم لعب الأخير كرة ماكرة لزميله الذي سدد في الشباك.

وشارك محمد أوناجم في الدقيقة 61 بدلا من شيكابالا وضاعف بن شرقي النتيجة في الدقيقة 63 بعدما أرسل حمدي النقاز عرضية رائعة من الجانب الأيمن استقبلها برأسية في شباك أحمد الشناوي.

وأجرى ديسابر مدرب بيرامديز التبديل الأول في الدقيقة 65 بمشاركة عبده لومالا بدلا من إبراهيم حسن.

وشارك إمام عاشور لصالح الزمالك بدلا من يوسف أوباما صاحب الهدف الأول في الدقيقة 71 ثم أجرى بيراميدز تبديلين في الدقيقة 73 حيث شارك محمد فاروق وأحمد علي بدلا من جون أنطوي وإسلام عيسى.

وقتل بن شرقي المباراة في الدقيقة 84 بتسجيل الهدف الثالث بعدما انطلق أوناجم بالكرة من الجانب الأيسر واخترق منطقة الجزاء ولعب عرضية أرضية إلى مواطنه الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك.

وشارك محمود حمدي «الونش» في المباراة بالدقيقة 85 بدلا من مصطفى محمد لتمر الدقائق بلا جديد وسط احتفالات كبيرة في المدرجات ودكة بدلاء الزمالك باللقب.

