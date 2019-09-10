أول النهار

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان اسهامات سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد عززت مكانة الكويت عالميا.

وهنأ الروضان سمو امير البلاد بالذكرى الخامسة لتسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني) وتسمية الكويت (مركزا للعمل الإنساني) من قبل منظمة الأمم المتحدة.

واوضح ان هذه الاسهامات وضعت الكويت على خارطة العمل الإنساني عبر البذل الذي قدمه سمو الامير للعمل الإنساني إذ وصلت المساعدات الكويتية الانسانية لانحاء العالم قاطبة.

واضاف ان انجازات سمو امير البلاد باتت تحظى بمكانة دولية رفيعة شهد بها القاصي والداني ما جعلها تستحق عن جدارة لقب مركز للعمل الانساني، مشيرا الى ان ايادي سموه امتدت لجميع بقاع العالم لمساعدة الشعوب الفقيرة وتخفيف المعاناة عن المتضررين من جراء الكوارث والأزمات الإنسانية.

وذكر ان التكريم الأممي يعد اعترافا بالجهود الجبارة التي قام بها سموه إذ اتسم العمل الإنساني والخيري في عهد سموه بانطلاقة عالمية جعلت الكويت عاصمة للانسانية وللمانحين ولمساعدات الشعوب المنكوبة ولجهود الإغاثة.

واشار الى ان سموه قدم نموذجا للعالم عبر الاهتمام بالقضايا الإنسانية وجعلها على سلم الأولويات والمبادرات للكويت.

وقال إن مبادرة الامم المتحدة باطلاق هذا اللقب غير المسبوق على سمو الأمير تعكس الدور الكبير الذي قام به سموه لخدمة الانسانية والبشرية والسعي نحو تحقيق السلام والاستقرار في العالم.

واعرب عن اعتزاز الشعب الكويتي بتسمية اميره قائدا للانسانية واختيار الكويت مركزا للانسانية مؤكدا ان سموه رفع بانجازاته الكبيرة اسم الكويت عاليا في جميع المحافل العالمية.

