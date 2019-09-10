أول النهار

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فهد العفاسي ان اسهامات سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وضعت الكويت على خارطة العمل الإنساني.

وأضاف في تصريح صحافي ان انجازات سمو امير البلاد باتت تحظى بمكانة دولية رفيعة شهد بها القاصي والداني ما جعلها تستحق عن جدارة لقب مركز للعمل الانساني.

وهنأ العفاسي سمو الأمير بمناسبة حلول الذكرى الخامسة للتكريم الأممي لسموه قائدا للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني، مؤكدا ان عطاءات سموه تجاوزت أعمال الخير لتصل الى تكريس السلام الدولي اذ يضاف هذا التكريم الى سجل الكويت الحافل بالمبادرات الانسانية في رفع معاناة الشعوب.

وأوضح ان اطلاق الأمم المتحدة هذا اللقب على سموه يأتي نتيجة للجهود الجبارة التي قام بها اذ اتسم العمل الإنساني والخيري في عهده بانطلاقة عالمية جعلت الكويت عاصمة للانسانية وللمانحين ولمساعدات الشعوب المنكوبة ولجهود الإغاثة.

وأضاف العفاسي ان سموه قدم انموذجا للعالم عبر الاهتمام بالقضايا الانسانية وجعلها على سلم الاولويات والمبادرات لدولة الكويت، مشيرا إلى ان أيادي سموه البيض امتدت إلى جميع بقاع العالم لمساعدة الشعوب الفقيرة وتخفيف المعاناة عن المتضررين من جراء الكوارث والأزمات الإنسانية.

