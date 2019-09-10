أول النهار

أكد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار بالديوان الأميري د. عبدالله المعتوق ان يوم 9 من سبتمبر سيظل مناسبة تاريخية وطنية سنوية ملهمة للأجيال وشاهدة على إنسانية الكويت واصطفافها وأميرها وشعبها إلى جانب المحتاجين والمنكوبين.

وقال المعتوق في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى الخامسة لتتويج سمو أمير البلاد قائدا للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا إنسانيا «ان مبادرة الأمم المتحدة بتكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تعد سابقة أولى من نوعها وشهادة أممية بريادة العمل الخيري الكويتي ودوره الفاعل في مساعدة المحتاجين».

وأضاف ان هذه المبادرة الأممية ستظل مصدر فخر مؤكدا ان العمل الخيري الكويتي لا يزال يواصل مسيرته نحو التطور والمؤسسية والتوسع في نشاطه وبرامجه بكل كفاءة واقتدار.

وتابع قائلا «ان تاريخ سمو الأمير حافل بالعديد من المواقف والمبادرات الإنسانية والتنموية التي رفعت مكانة الكويت في المحافل الدولية وجعلتها في صدارة المشهد الإنساني العالمي وأسهمت في أنسنة السياسة الخارجية الكويتية».

وأوضح ان توجيهات سموه للقائمين على العمل الخيري ذات أثر بالغ في نجاح العمل الخيري وتمكن مؤسساته من بلوغ أهدافها الإنسانية النبيلة.

ولفت المعتوق إلى ان المتابع لجهود سمو الأمير وتحركاته على صعيد العمل الإنساني والسياسي يدرك تماما أهمية الدور الرائد الذي يضطلع به في دعم وتعزيز قيم الأمن والسلام والتعايش بين الدول التي تشهد توترات أو نزاعات.

واشار الى ان سموه يحظى بتقدير كبير من قبل المنظمات الإنسانية الدولية، موضحا ان هذا التقدير تجسد في تقديم المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الغذاء العالمي والصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين وغيرها أوسمة تقديرية لسموه عرفانا بجهوده الرائدة والمتميزة في مجال العمل الإنساني حول العالم.

