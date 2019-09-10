أول النهار

هنأ سفير اذربيجان لدى الكويت ايلخان قهرمان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحده بتسمية سموه «قائداً انسانياً»، وقال: ان اختيار سموه قائداً انسانيا ليس بغريب على قائد ناضل كثيرا من اجل كرامة الانسان، وصاحب السمو بذل جهودا مضنية في سبيل ذلك كما قام بمشاركات كثيرة باسم الكويت وأن مساعيه تصب دائما في مصحلة الانسانية. وأضاف ان اختيار سمو الأمير لم يأت من فراغ انما جاء تعبيراً عن الواقع منذ عشرات السنين ويشهد له القاصي والداني، فسموه اول من يشار اليه في مساعدة الدول الفقيرة والدول التي تتعرض الى الكوارث الطبيعية. وأنه يحترم الحقوق الدولية وحقوق الانسان.

وختم بقوله اننا على يقين تام بأن سمو الأمير دائما يقف مع المظلوم ضد الظالم، وكل مواطن كويتي يشعر بالفخر والاعتزاز بالتسمية المستحقة لسمو الأمير القائد وأيضا بتسمية دولة الكويت الصديقة والشقيقة «مركزاً انسانياً عالمياً».

