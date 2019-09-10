أول النهار

رفع رئيس مجلس إدارة نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي حسن الهنيدي إلى صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أطيب وأحر التهاني والتبريكات بحلول الذكرى الخامسة لمنح منظمة الأمم المتحدة سموه لقب قائد العمل الإنساني وتسمية الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً مشيراً إلى أن صاحب السمو استحق اللقب الرفيع عن جدارة واقتدار بفضل جهود سموه الإنسانية الرائدة في مجال تخفيف معاناة منكوبي الحروب والفقراء والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الهنيدي أن الأحداث المتوالية في العالم وقضاياه وفي مقدمتها اللجوء الإنساني والكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم قد أظهرت بشكل جلي مدى ازدياد الحاجة الدولية إلى الجهود الإنسانية والخيرية التي تبذلها الكويت في جميع القضايا والمجالات، مؤكداً أن تاريخ التاسع من سبتمبر من كل عام سيبقى محفورا في ذاكرة أهل الخير في الكويت بعد أن تم تكريم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد من قبل منظمة الأمم المتحدة كقائد للعمل الإنساني، تعبيرا عن أياديه البيضاء في كل مجالات الخير التي غطت الكرة الأرضية دون تفرقة بين لون أو جنس أو دين.

