أول النهار

اشاد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر د. هلال الساير بالسجل الحافل بالعمل الانساني والخيري لقائد العمل الانساني امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ومساهماته على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال لـ«كونا» بمناسبة الذكرى الخامسة لتسمية سمو امير البلاد قائدا للعمل الانساني والكويت مركزا للعمل الانساني ان يد سموه البيضاء ممدودة لمواصلة مسيرة العطاء المشهود له بتقديم الدعم والعون للمحتاجين والمتضررين من الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان. واكد استمرار الكويت بقيادة سموه في العمل بشكل دؤوب وحثيث على المبادرة في مختلف القضايا الإنسانية ما جعل العالم يجمع في الأمم المتحدة على اختيار سموه قائدا إنسانيا والكويت مركزا إنسانيا. واضاف أن الجهود الهائلة التي تبذلها الكويت بتوجيهات من سمو امير البلاد في الجانب الإنساني والإغاثي حول العالم عبر إغاثة المنكوبين أصبحت محط اعجاب وتقدير العالم كله. وذكر ان سموه وهو الرئيس الفخري للجمعية يوصي دائما بسرعة تقديم المساعدات للمنكوبين والمتضررين وخير شاهد على ذلك طائرات الاغاثة التي نقلت الغذاء والدواء الى العراق واليمن وسورية والصومال وجزر القمر والروهينغا والسودان وباكستان وبنغلادش وغيرها من الدول عندما حصل تسونامي في اسيا. واشار الى ان هذا العام كان حافلا بالمساعدات التي قدمتها الجمعية مرورا بالعراق بتسليم العيادات الطبية المتنقلة وتوزيع المساعدات الاغاثية وتوزيع حاضنات الاطفال الخدج في المستشفيات باليمن وإجراء عمليات اللوز للاطفال وتوزيع لحوم الاضاحي ومساعدات اخرى. ولفت الى ما قامت به الجمعية في جزر القمر بايصال مساعدات اغاثية عبر طائرة الشحن الجوي وتوزيع لحوم الاضاحي والاستمرار بدعم اللاجئين السوريين في دول الجوار لسورية. وقال ان المساعدات وزعت ايضا في كل من سورية وفلسطين وموزمبيق وملاوي والسودان والنيجر والصومال وأخيرا تم افتتاح مركز صباح الاحمد للتأهيل البدني في سيرلانكا. وذكر ان «الشعب الكويتي يفتخر بحق لما لقائدنا من بصمات في رفع المعاناة الانسانية ودعم الاعمال الخيرية والمبادرة لتقديم يد العون والمساعدة للكثير من الدول المنكوبة والشعوب الفقيرة».

