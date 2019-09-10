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وطن النهار

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أكد أن الرئيس ترامب يتطلع للقاء سموه بمجرد تماثله للشفاء

البيت الأبيض: الأمير شريك لأميركا في مواجهة التحديات


قال البيت الأبيض في بيان صحافي مساء أول من أمس ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتمنى لصديقه سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الشفاء العاجل ويتطلع لاستقباله في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء. وقال البيان انه تم إبلاغ الرئيس الأميركي أمس الأحد أن سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد سيؤجل زيارته المقررة في الـ 12 سبتمبر الحالي إلى البيت الأبيض بعد ان ادخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية. وأكد البيان ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد قائد يحظى باحترام كبير وقد ظل شريكا هائلا للولايات المتحدة في مواجهة التحديات في المنطقة.


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