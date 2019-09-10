وطن النهار

هنأ وزير الشؤون الاجتماعية سعد ابراهيم الخراز، سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لمنح سموه لقب قائد الانسانية العالمية من قبل اكبر منظمة أممية هي منظمة الامم المتحدة، مؤكدا أن هذه المناسبة حقا عزيزة على قلوب كل الكويتيين ويحق لنا ان نفخر بوالدنا وقائدنا واميرنا امير الانسانية، متقدما الى مقام سموه بالتهاني والتبريكات في هذه المناسبة.

واشار الوزير الخراز في تصريح صحافي، الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية وبتوجيهات من قائد العمل الانساني سمو امير البلاد نولي العمل الخيري جل اهتمامها، مؤكدا ان تاريخ هذا العمل يمتد لعقود طويلة من الزمن حيث جبل الكويتيون على فعل الخير والعمل الانساني منذ القدم كما ان لواء العمل الخيري في الكويت حمله اعلام يشار اليهم بالبنان وبذل في سبيل تطوره وارتقائه الكثيرون من العاملين في هذا المجال مما ساهم في انطلاق العمل الخيري الى شتى الميادين المحلية والعالمية.

ولفت ان القوانين الكويتية واللوائح التنظيمية التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية ساهمت في تنظيم العمل الخيري وحمايته من أي عقبات تعترض طريق تطوره وارتقائه كما ساهم تنظيم العمل الخيري وتطبيق اللوائح والالتزام بالاشتراطات في زيادة ايرادات التبرعات الخيرية أضعاف مضاعفة خلال السنوات الخمس الاخيرة، حيث تشير الاحصائيات الى ارتفاع الايرادات خلال شهر رمضان من 15 مليون دينار عام 2014 الى 50 مليون دينار في عام 2018 كما زادت اعداد الجمعيات الخيرية المشهرة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية مما يدل على أن الدولة كانت حريصة على تنظيم هذا العمل وتطويره واتساع رقعته لا تحجيمه او وضع العراقيل في طريقه.

