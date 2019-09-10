وطن النهار

دشن معهد الكويت للابحاث العلمية، صباح امس الحملة التوعوية البيئية للتغلب على التلوث البلاستيكي تحت شعار «يومي بدون بلاستيك» في قاعة الشيخ جابر الاحمد بمقر المعهد الرئيس بالشويخ، بحضور مدير عام المعهد د. سميرة السيد عمر ورئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتي د. هلال الساير والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د. محمد راشد، ومدير برنامج التلوث البيئي والمناخ د. سلطان السالم.

في البداية، ألقت مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية د. سميرة السيد عمر، كلمة الحفل قالت فيها: يشكل هذا الأمر أزمة حقيقية تواجه سكان الأرض ندرك أبعادها حينما نتابع بعض الدراسات المنشورة والتي تبين أن العالم ينتج أكثر من 300 مليون طن سنوياً من المخلفات البلاستيكية، وأن 13 مليون طن منها يذهب في المحيطات والبحار فتلحق أضراراً بالغة بالبيئة البحرية وكائناتها.

وأضافت: «بالنسبة لنا في الكويت فإن كمية النفايات البلاستيكية تقدر بنحو 18% من إجمالي النفايات الصلبة؛ أي ما يقارب 200 ألف طن سنويا، مشيرا إلى ان هذه التحديات تتطلب إيجاد حلول فعالة ومبتكرة وآمنة والتي يأتي على رأسها تدوير النفايات ضمن أسلوب مخطط له بعناية حتى يستوعب ملايين الأطنان دون ضرر على صحة الإنسان والبيئة.

