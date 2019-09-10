وطن النهار

بحضور عبد الرزاق حمود الخليفة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا أقامت سفارة جمهورية كوريا الديموقراطية احتفالا بمناسبة الذكرى الـ 71 لتأسيس كوريا الشمالية ذلك بفندق كراون بلازا وبهذه المناسبة قال رئيس بعثة كوريا الشمالية في الكويت زو ميونغ تشول علاقات الصداقة والتعاون بين كوريا الديموقرطية الشعبية والكويت علاقة لها إمكانية جبارة لتطويرها وتوسيعها.

وأضاف: ونحن نؤيد السياسة التي تنتهجها حكومة الكويت لضمان الأمن والاستقرار وتحقيق التلاحم الاجتماعي وتطوير اقتصاد البلاد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد، كما نشيد بدور وجهود سمو الأمير في تعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي والعمل العربي المشترك وفي التوسط في حل النزاعات الاقليمية والدولية عبر الحوار السلمي وكذلك في ايجاد حل عادل وشامل لقضية الشرق الاوسط بما فيها القضية الفلسطينية وكذلك في تطوير علاقات الكويت مع جميع دول العالم المحبة للسلام، ودور سموه كقائد للعمل الانساني ودور الكويت كمركز للعمل الانساني على الصعيد العالمي.

واكد ان جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية حكومة وشعبا سوف تبذل كل الجهد من اجل تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وعن المناسبة قال: ان اليوم التاسع من سبتمبر هو يوم تاريخي حدث فيه تحول جذري في تحديد مصير الشعب الكوري وفتح عصر جديد لكوريا الاشتراكية.

