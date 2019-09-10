وطن النهار

تفقد عضو المجلس البلدي حمود العنزي أمس مداخل مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية للوقوف على اوضاع انسيابية الحركة كما أجرى اتصالاته مع أمين عام الجامعة د. مثنى الرفاعي للوقوف على خطط الجامعة في هذا الموضوع.

وأكد العنزي ان الزحام الذي حصل في اليوم الاول لبداية العام الدراس كانت مؤقتاً وناتجاً من تركز حركة الدخول على بوابات الدائري السادس في حين الحركة على البوابات الأخرى ضعيفا نسبيا، وتعكف ادارة جامعة الكويت بالتنسيق مع قسم هندسة المرور في الادارة العامة للمرور على عمل خطة ضبط الحركة التي ستساعد في تحقيق الانسيابية.

