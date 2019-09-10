وطن النهار

قرر مجلس القضاء الأعلى تعيين المحامي العام المستشار محمد الدعيج رئيساً للجنة للعفو الأميري خلفاً للمحامي العام الأول المستشار محمد الزعبي بعد تقاعده وكان مجلس القضاء الأعلى قرر في جلسته الأخيرة تعيين رئيس وأعضاء لجنة العفو الأميري وهم المحامي العام المستشار محمد الدعيج رئيسا وكل من مشعل الغنام مدير نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي ومدير نيابة حولي أحمد السدره وطلال الفهد نائب مدير نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي أعضاء.

وتباشر اللجنة اعمالها فور صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد اضافة أعضاء في هذه اللجنة من الديوان الأميري ووزارة الداخلية ومن المتوقع تعديل واضافة بعض قواعد عن المسجونين للسنة الجديدة 2020.