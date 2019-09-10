loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المستشار الدعيج رئيساً للجنة العفو الأميري

مشعل عبدالله
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

قرر مجلس القضاء الأعلى تعيين المحامي العام المستشار محمد الدعيج رئيساً للجنة للعفو الأميري خلفاً للمحامي العام الأول المستشار محمد الزعبي بعد تقاعده وكان مجلس القضاء الأعلى قرر في جلسته الأخيرة تعيين رئيس وأعضاء لجنة العفو الأميري وهم المحامي العام المستشار محمد الدعيج رئيسا وكل من مشعل الغنام مدير نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي ومدير نيابة حولي أحمد السدره وطلال الفهد نائب مدير نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي أعضاء.
وتباشر اللجنة اعمالها فور صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد اضافة أعضاء في هذه اللجنة من الديوان الأميري ووزارة الداخلية ومن المتوقع تعديل واضافة بعض قواعد عن المسجونين للسنة الجديدة 2020.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة