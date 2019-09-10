وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن أجهزة وزارة الداخلية وضمن خطة التطوير التي تنتهجها لتقديم خدماتها في سهولة ويسر والوصول الى المستفيدين منها عملاً على راحتهم.

فقد بدأ مركز خدمة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في استقبال طلبات العاملين في الحيازات الزراعية ومن في حكمهم لإنجاز المعاملات المتعلقة بشؤون الإقامة (إقامة أول مرة مادة 18) (تجديد الإقامة للمادة 18) (تحويل الإقامة للمادة 18)، وذلك في مبنى المركز بمنطقة الرابية خلال أوقات الدوام الرسمي من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً.

ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني كفلاء العاملين في الحيازات الزراعية ومن في حكمهم الى انجاز معاملاتهم في المركز عملاً على راحتهم في تقديم الخدمة في سهولة ويسر.