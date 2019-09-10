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«البلدي»: تحديث وسائل نقل النفايات في المدن

فايز الزعل
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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

وافقت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي على تحديث وسائل نقل النفايات في المدن والضواحي، فيما أجلت الاقتراح المقدم بشأن إعادة تصميم زراعة الأشجار على الطرق.
واكدت رئيسة لجنة شؤون البيئة مها البغلي، ان اللجنة احالت للدراسة الطلب المقدم من فريق ارتقاء التطوعي بشأن دعم المجلس البلدي للمبادرة الوطنية «التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية»، كما احالت للدراسة مقترح عمل مسابقة للحدائق المنزلية في المناطق السكنية.
وأوضحت البغلي انه تم إحالة مبادرة شركة اسمنت الكويت في استخدام النفايات البلدية الصلبة كوقود بديل في مصانعها إلى هيئة البيئة ومعهد الابحاث والهيئة العامة للصناعة ووزارة الكهرباء لاخذ الموافقات اللازمة حول هذا الجانب.
وقالت انه تم إحالة الكتاب المقدم عن الوضع البيئي في الكويت إلى الهيئة العامة للبيئة بشان إعداد تقرير نصف سنوي وإبداء الرأي، فيما تم تأجيل الاقتراح المقدم بشأن زراعة اشجار تتحمل البيئة الصحراوية الكويتية عند الترخيص للمخيمات الربيعية الموسمية.


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