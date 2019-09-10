وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير المالية بالانابة انس الصالح بما يلي:

بكل فخر واعتزاز رفع مجلس الوزراء في مستهل اعماله اسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لتكريم سموه بتسميته قائداً للعمل الانساني وللكويت مركزاً للعمل الانساني في مبادرة من الأمم المتحدة والتي تعد سابقة اولى من نوعها وشهادة اممية بريادة العمل الخيري الكويتي ودوره الفعال في مساعدة المحتاجين في جميع دول العالم، بما يعتبر انجازاً مستحقاً رسخ مكانة الكويت عالياً في اعرق المحافل الدولية ويأتي هذا الانجاز المميز الذي عـزز دعائمه صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه متوجاً للمسيرة الطويلة الناصعة للعمل الانساني والخيري الذي عرفت به الكويت وأهلها منذ القدم.

هذا، وقد احاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بدخول صاحب السمو الأمير احد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية، حيث عبر عن عميق الارتياح والاطمئنان لحالة سموه الصحية، مبتهلاً الى الباري عز وجل ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحفظه سنداً وذخراً لوطنه وشعبه لمواصلة عطائه ونشاطه المعهود.

ثم احاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ صباح الخالد المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد مؤخراً وزيرة خارجية جمهورية اندونيسيا الصديقة ريتنو ليستاري، والتي استهدفت المشاركة في اعمال الدورة الأولى للجنة العليا الكويتية - الاندونيسية المشتركة، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والتنموية منها، والتي توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال بناء القدرات الدبلوماسية، ومجالي التعليم والبحث العلمي بالاضافة الى التعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، كما قامت على هامش الزيارة بالمشاركة في منتدى الأعمال الكويتي الاندونيسي بمشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية في اندونيسيا لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

كما احاط وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي المجلس علماً بأن وزارة التربيـة قــد اكملت اســتعداداتها لبــدء المسيرة التربوية في المـدارس بجميع المحافظات للعام الدراسي الجديد 2019 / 2020، حيث بدأت الدراسة في مراحل رياض الأطفال والابتدائية والمتوسط وتستكمل اليوم الثلاثاء الدراسة في المرحلة الثانوية، كما احاط المجلس علماً ببعض العقبات التي رافقت بدء العام الدراسي الجديد لطلبة الجامعة الجديدة في الشدادية بسبب الازدحام المروري، وجارٍ العمل على تذليل جميع العقبات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما تقدم بالشكر لجميع الجهات الحكومية على تعاونهم مع الوزارة لتوفير المناخ المناسب لبدء العام الدراسي.

وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التمنيات لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق وتحقيق الآمال المعقودة عليهم في النهوض ببلدهم ورفعة شأنه.

كما تدارس المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون بشأن انشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، ومشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لسمو نائب الأمير تمهيداً لاحالتهما لمجلس الأمة.

ثم اطلع المجلس على التوصيات الواردة من اللجنة بشأن مشروعات المراسيم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في الشؤون الجمركية بين حكومة الكويت وحكومة مملكة البحرين، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية في مجال البيئة والمحافظة عليها، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن تشجيع الاستثمار المباشر، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم حكومة الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية بشأن التعاون الثنائي المشترك في مجالي منع ومكافحة الفساد.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لسمو نائب الأمير.

ثم احيط المجلس علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة لمنطقة الوفرة السكنية، وبالاجراءات التنسيقية التي تمت بين كل من (وزارة التربية، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية) لتشغيل المدارس في منطقة الوفرة السكنية للعام الدراسي 2019 /2020.

ثم احيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن الاجراءات التي اتخذتها كل من (وزارة الأشغال العامة، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية) للانتهاء من مشكلة تجمع المياه بمدينة صباح الأحمد السكنية، قرر المجلس تكليف الجهات المعنية كل فيما يخصه تكثيف الجهود والاستعجال باستكمال جميع الأعمال لضمان تلافي المشكلة مستقبلاً.

كما احيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن الاجراءات التي اتخذتها كل من (وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، بلدية الكويت، وزارة المواصلات، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مؤسسة البترول الوطنية (شركة نفط الكويت)، المؤسسة العامة للرعاية السكنية ) بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة لمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين، وقرر المجلس تكليف الجهات المعنية كل فيما يخصه بتكثيف الجهود والاستعجال باستكمال جميع الأعمال لتشغيل الخدمات في المرافق الحكومية في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وفق الجدول الزمني المعد من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وموافاة المؤسسة خلال اسبوعين من تاريخه بالخطوات التي اتخذتها تلك الجهات تنفيذاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

ومن جانب آخر، احيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن التقرير الفني المقدم من اللجنة العليا لمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول لتوجيه مجارير السيول في المنطقة الجنوبية بالمدن السكنية (صباح الأحمد - الوفرة - الخيران)، وبهذا الصدد اطلع المجلس على عرض مرئي قدمه وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري وأعضاء اللجنة بشأن الحلول العاجلة للاستعداد لموسم الأمطار القادم والدراسات الجيولوجية الخاصة بمسارات السيول من اجل تجنب آثارها السلبية، وقرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة باستمرار التنسيق مع كل من (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة المالية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والجهات ذات العلاقة) لاتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بتطوير الخطط الوقائية لتلافي التعرض للحوادث الناتجة عن الأمطار والسيول مستقبلاً.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء رئيس الوزراء في جمهورية السودان الشقيقة د. عبدالله حمدوك بمناسبة تشكيل الحكومة السودانية الجديدة متمنياً له كل التوفيق والسداد والى الشعب السوداني الشقيق المزيد من التطور والازدهار.

كما اعرب مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره للهجومين الانتحاريين اللذين شهدتهما العاصمة الأفغانية كابول أخيراً، واللذان راح ضحيتهما عدد من القتلى والجرحى، ومجلس الوزراء اذ يدين هذين العملين الاجراميين الذين استهدفا ارواح الأبرياء الآمنين، ليجدد موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بجميع صوره وأشكاله مهما كانت اسبابه ودوافعه.

كما تابع مجلس الوزراء بعميق الأسف الآثار والنتائج المدمرة لكارثة الاعصار المداري (دوريان) الذي تعرضت له عدد من الولايات الأميركية وجزر الباهاما أخيراً، وما نتج عنه من خسائر وأضرار مادية جسيمة، وقد عبر المجلس عن صادق تعازيه ومواساته ازاء هذه الكارثة الطبيعية المأساوية.

