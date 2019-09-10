وطن النهار

أكد السفير السلوفاكي لدى البلاد إيجور هايدوشيك عمق العلاقات السلوفاكية- الكويتية التي وصفها بالممتازة والمتطورة،مبينا أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي افتتحت سفارة لها في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

ووصف في تصريحات الصحافيين على هامش العرض التقويمي الذي إقامته السفارة السلوفاكية أمس الأول عن الثقافة والفنون والمواد الغذائية والسياحة في سلوفاكيا العلاقات الدبلوماسية مع الكويت بالوثيقة جدا على مختلف الأصعدة وجميع مجالات التعاون.

وردا على سؤال حول الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين قال: نعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية للترتيب للمشاورات السياسية بين البلدين في نوفمبر القادم بحضور وزير الخارجية السلوفاكية.

وأشار إلى أنهم يعملون على مذكرة تفاهم لدعم وتعزيز الحوار السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين والتي ستكون حجر الأساس للجنة المشتركة بين البلدين،لافتا إلى وجود اتفاقية لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين تنص على تأسيس اللجنة المشتركة، معربا عن أمله في أن ترى اللجنة النور العام القادم.

وأشاد بالدور المثمر والفعال الذي لعبته الكويت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن، معربا عن تأييد ودعم بلاده لهذا الدور.

وبخصوص حجم التبادل التجاري بين البلدين اوضح أنه لا يرقى إلى مستوى الطموح والإمكانات المتوافرة في البلدين، مشيرا الى سعي السفارة الدؤوب لرفع معدلاته من خلال خلق روابط وفتح قنوات بين غرفتي الصناعة والتجارة في البلدين.

وأشار لوجود عدد من الاستثمارات الكويتية في سلوفاكيا وهي في ازدياد مستمر وخصوصا في مجال العقار الذي يشهد إقبالا من الكويتيين.

وكشف ان القسم القنصلي في السفارة يصدر أكثر من 1000 تأشيرة سنويا، مبينا أن هذا الرقم لا يعكس العدد الحقيقي للسائحين الكويتيين في سلوفاكيا بسبب ان السفارة تصدر تأشيرات متعددة السفرات طويلة المدى فضلا عن حصول عدد من الكويتيين على تأشيرات شينغن من دول أوروبية أخرى، مبينا أن عدد السائحين الكويتيين الذين يزورون سلوفاكيا في ازدياد مستمر.

