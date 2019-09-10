وطن النهار

استقبل محافظ حولي الشيخ أحمد النواف، في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الكويت محمد ايراني.

وجرى خلال اللقاء التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت والجمهورية الاسلامية الايرانية، وسُبل تعزيزها في شتى المجالات.

وأكد النواف عمق العلاقات التي تجمع البلدين، متمنيا للسفير محمد ايراني التوفيق والنجاح في جهوده من أجل الدفع بالعلاقات الصديقة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

من جهته، اكد السفير محمد ايراني أن العلاقة الكويتية الايرانية متميزة منذ القدم بفضل حكمة قادة الدولتين الذين يحرصون على تعزيز هذه العلاقة وتطويرها.

وفي نهاية اللقاء شكر السفير الايراني، الشيخ أحمد نواف الصباح على حسن الاستقبال، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين الكويت والجمهورية الاسلامية الايرانية، والتعاون الكبير بينهما في كل المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

