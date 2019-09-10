وطن النهار

أحيت حسينية دار الزهراء ليلة التاسع من محرم مساء اول امس والتي تختص بشهادة علي الاكبر ابن الامام الحسين عليه السلام والذي كان اشبه برسول الله خلقا وخُلقا ومنطقا وقد ارتقى المنبر الخطيب سعد فوزان وتحدث عن مناقب الاكبر وواقعة استشهاده.

وتطرق الفوزان خلال خطبته الى موضوع الخطابة حيث قال: ان للخطابة اهمية كبرى فلها دور اساسيّ في ايصال الأفكار الى المخاطبين ووسيلة اقناعِهِم بها، وكلما كان مضمون الخطاب قويا كان تأثيره قويا واذا افتقد القوة كان تأثيره ضعيفا او قد يفقد مضمونه كخطاب، مشيرا الى مدخل الموضوع علينا ان نتذكر ان لكلمة الخطاب معنيين الأول لغةً والآخر اصطلاحاً.

وأضاف: الخطاب لغةً كما جاء في لسان العرب انه (مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا... والمخاطبة مفاعلة من الخطاب.

ووردت مادة (خطب) في عدة مواضع من القرآن الكريم، قال تعالى: (وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ) (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ.

واشار الفوزان الى معنى الخطاب اصطلاحاً: وهو كل نطق او كتابة تحمل وجهة نظر محددة من المتكلم او الكاتب، وتفترض فيه التأثير على السامع او القارئ، مشيرا الى الخطاب الدينيّ او الاسلاميّ وهو خطابٌ يستند الى مصادر التشريع الاسلامي؛ وهي القرآن الكريم، والسنة النبويّة، ومصادر التشريع الاسلامية الأخرى، وتطرق الى خصائص الخطاب الديني حيث ان للخطاب الديني خصائص ومميزات تميزه عن غيره من الخطابات ومنها:

أنه خطاب ضمن رسالة عالمية بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت تخاطب البشرية بغض النظر عن اعراقهم وأجناسهم وألوانهم واختلاف السنتهم، (يابني آدم) في عدة مواضع و(يا أيها الناس) مع تخصيص آيات للمؤمنين والمسلمين، وفي مواضع للناس كافة، (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وأحيانا يوجه للكفار خاصة في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، مضيفا انه خطاب شامل لكل مناحي الحياة العقائدية والتعبدية والمعاملاتية.

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ والسياسي، قال الله تعالى: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ والاقتصادي، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا واجتماعي الذي يعالج مشاكل الأسرة والمجتمع، قال تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ (النور:33)،: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً، لافتا الى انه يحقق السعادة الدنيوية والأخروية مستشهدا بالاية الكريمة: (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

خطاب نهضوي تأثيري موحد يقوم على جمع الناس على كلمة واحدة باختلاف أجناسهم وألوانهم وألسنتهم (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

واكد الفوزان ان الخطاب الديني كغيره من الخطابات السياسية والاجتماعية والنفسية والفلسفية والاقتصادية، قد يكون معتدلاً وسليماً وهو الصحيح والذي يتوافق مع شريعة السماء والعقل والمنطق، وأما يكون متطرفاً محرفا متلبساً بالغلو وهو ما يريده المتطرفون والملحدون والمغالين لتحقيق اهداف يسعون اليها قد تهلك امم وتعود بهم الى عصور الظلام والجهل والعبودية.

وتساءل الفوزان في الختام عن بعض الأزمات التي يمرّ بها الخطاب الديني في بعض الفترات او الأماكن فنقول انه بسبب تفسير الدين الخطأ نتيجة الخطاب الديني المحرف والموجهة من اجل غايات وأهداف لا تمت للدين الاسلامي بأي صفة، ولذلك علينا معرفة وتحديد نمط الخطاب الديني المعتدل واتباعه من اجل بناء مجتمعات السلام والتآخي والعيش المشترك.

