وطن النهار

أحيت الحسينيات ليلة التاسع من محرم الحرام والتي خصصت لعلي الاكبر ابن الامام الحسين «عليهما السلام» حيث اكد خطباء المنبر الحسيني بأن علي الاكبر كان اشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه واله وسلم ففي حسينية سيد صباح شبر في الدسمة ارتقى المنبر الخطيب الحسيني السيد حسن شبر والذي تطرق في محاضرته الى الآثار السلبية التي تسببت بها الاجهزة الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي والتي اثرت بشكل كبير على المجتمع وتحديدا فئة الشباب.

وقال شبر: «من الاثار السلبية التي نراها في الاجهزة الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي الالفاظ البذيئة التي يتناقلها البعض مؤكداً بأن الدين نهى عن تلك الالفاظ فهي من المحرمات ولا يجوز التلفظ بالفاظ بذيئة باي حال من الاحول وحتى لو كانت في لحظة الغضب فانها من المحرمات التي لا يجوز الوقوع بها».

واضاف ان مسألة الكذب والشائعات من ابرز ما نراه اليوم في الاجهزة الحديثة مشيرا إلى ان الكذبة عندما يتم تناقلها لابد من وجود من اسس لهذه الكذبة فهو عذابه عظيم عند رب العالمين .

وتابع بقوله: «ربما هذه الكذبة كانت عبارة عن اتهام لاحد الاشخاص زورا فلذلك تلك الكذبة والاشاعة تصل بصاحبها الى نار جهنم (يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) حيث ذكر بعض المفسرين ان سبب نزول هذه الاية ان الوليد ابن عتبة بعثه النبي صلى الله عليه واله وسلم الى بني المسطلق ليأخذ منهم الزكوات فكان للوليد مشكلة مع هذه القبيلة في ايام الجاهلية فخرجوا الى استقباله بعد ان وصلهم الخبر بان النبي صلى الله عليه واله بعث اليهم الوليد فاستبشروا وفرحوا فخرج جماعه منهم ليستقبلوه فعندما شاهد الوليد هذا المنظر كان يعتقد بانهم خرجوا ليقتلوه انتقاما منه للخلافات التي كانت في الجاهلية فهرب منهم ورجع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال له ان بني المسلطق رفضوا ان يدفعوا الزكاة فعندما سمع النبي اعد الجيش لقتالهم فنزل قوله تعالى (يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».

لافتاً إلى ان الكثير من الاخبار في هذه الاجهزة الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعية اما كاذبة في اصلها او في تفاصيلها والاشد من ذلك نقل الروايات والكذب عن اهل البيت عليهم السلام مضيفا للاسف في هذه الايام الكثير من الناس يؤلفون الروايات عن اهل البيت عليهم السلام وهذا فيه اثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى.

وقال شبر ان من القضايا السلبية الاخرى في تلك الاجهزة الحديثة ألعاب القمار التي يحرم على الانسان المسلم ان يلعب بها ولو على الاحتياط الوجوبي حتى لو كانت من غير اموال كالجنجفة ولعبة النرد الطاولة وايضا لعبة البوبجي والكلاش موضحا ان السيد السيستاني في هاتين اللعبتين توقف ولم يصدر ترخيصا للعب بهما لذلك يكون من الاحتياط الوجوبي عدم اللعب بهما.

واضاف ان الغناء والموسيقى من اكثر الابتلاءات التي حدثت بانتشار هذه الاجهزة حيث ان الكثير من المقاطع في هذه الاجهزة تحتوي على الموسيقى والغناء والتي يحرم على الانسان الاستماع اليها، مؤكدا ان كل فرد عليه مسؤولية لذلك يجب عدم السكوت عن اي تجاوزات فالانسان مكلف بالنهي عن المنكر حتى لو كان بشكل عام.

وزاد: «هذه مسؤولية شرعية على المسلم ان يقوم بها كل فرد فينا مكلف فبمجرد ان يكون الانسان بالغا عاقلا يكون عليه هذا التكليف فاذا التزمنا في هذا الامر يكون عندنا جيل من الشباب المؤمن الذي يحافظ على هذا الدين العظيم ويحافظ على النهضة الحسينية المباركة ويكون قدوة لنا هم شباب الطف».

ولفت شبر إلى ان علي الاكبر عليه السلام كان شاباً مؤثرا في يوم عاشوراء لافتا إلى ان مقتل علي الاكبر اثر في الامام الحسين عليه السلام وفي بقية اهل البيت عليهم السلام لأنه كان له دور بارز في يوم عاشوراء فقدم نفسه فداء للثورة الحسينية فكان اول من تقدم الى القتال من اهل البيت عليهم السلام.

شبيه الرسول «ص»

وفي حسينية الرسول الاعظم الكربلائية استهل الخطيب الحسيني الشيخ محمد جمعه الذي استهل محاضرته قائلا: «علي الاكبر ابن الامام الحسين عليهما السلام عندما استشهد في واقعة كربلاء كان في ريعان الشباب وعنفوانه ويحمل من الصفات المادية والمعنوية ما لم يتوافر لغيره فهو من حيث الخلق والأخلاق شبيه الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويشهد لذلك الإمام الحسين عليه السلام حيث قال حينما برز علي الأكبر للقتال (اللهم فاشهد انه برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقاً وخلقاً ومنطقاً، كنا إذا اشتقنا لرسولك نظرنا إليه..)، مضيفا ومن حيث النسب فله الشرف العظيم وعليه فإن الدنيا كانت مقبلة عليه بكامل زينتها وجمالها إلا أنه من أناس لا تأخذهم في الحق لومة لائم يقدسون الموقف والمبدأ بقلوبٍ سليمة خالصة لله سبحانه».

وتطرق جمعة الى تفاصيل واقعة استشهاد علي الاكبر عليه السلام بقوله: استأذن علي الاكبر عليه السلام أباه الامام الحسين عليه السلام في القتال فأذن له ثمّ نظر إليه الإمام عليه السّلام نظرة آيس منه وأرخى عينيه فبكى ثمّ رفع سبّابتيه نحو السماء وقال: (اللهمَّ اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك محمد - صلّى الله عليه وآله وسلم- وكنا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إلى وجهه، اللهمَّ فامنعهم بركات الأرض، وإن منعتهم ففرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا ويقتلونا) حتى حمل على القوم فشد على الناس وقتل منهم كثيرا، فرجع الى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة وهو يقول: يا أبي العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلي شربة من الماء أتقوى بها على الأعداء، فبكى الحسين وقال: واغوثاه يا بني، يعزّ على محمد المصطفى وعلى علي تدعوهما فلا يجيباك وتستغيث بهما فلا يغيثاك، يا بني قاتل قليلا، فما أسرع أن تلقى جدك محمدا صلى الله عليه وآله فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا، حتى رجع إلى القتال فضربه مرة بن منقذ العبدي ضربة صرعته، وضربه الناس بأسيافهم فاعتنق فرسه فاحتمله الفرس إلى معسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا.

تربية الأبناء

وفي مسجد العترة الطاهرة في المنقف ارتقى المنبر سماحة السيد الدكتور حسين الصافي متحدثاً عن أثر اهتمام الوالدين بتربية الابناء وتهيئة النشء على الخلق الرفيع وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف ووصايا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

واشار الصافي الى أهمية ان يحرص الوالدين على تخصيص وقت كل يوم ولو كان قصيراً للعب مع أطفالهم حتى لا يتهيب الطفل من نقل كل مايحدث معه خارج البيت اليهم من خلال كسر حاجز الخوف بين الآباء والأطفال ويولد الطمأنينة بينهم مستشهداً بقيام الرسول الكريم (ص) باللعب مع الحسن والحسين عليهما السلام في صغرهما بالاضافة الى حرص الوالدين على معرفة اصدقاء ابنائهم وسلوكياتهم وأعرافهم لان الصديق يعكس شخصيته وتصرفاته على صديقة وهذا الامر خطير جداً ويجب الالتفات له وإعارته اهتماماً كبيراً من قبل الاسرة. ونوه الصافي الى اننا اليوم نعيش في عالم مفتوح على بعضه البعض بفضل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة حتى يقال ان العالم اصبح قرية صغيرة بل اصبح غرفة صغيرة وبهذا الشكل يكون للابناء اصدقاء من كل دول العالم عبر الانترنت لذلك قوة علاقة الآباء بأبنائهم هي من تضمن الحفاظ على الابناء من الانجراف خلف سلوكيات سيئة قد يكتسبونها من الخارج وقد يصل البعض منها لحد المساس بالدِّين والاعتقاد والإيمان بالله عز وجل.

القدوة والنموذج

وفي حسينية اهل البيت عليهم السلام في الاحمدي ارتقى المنبر الخطيب الحسيني السيد مقداد المبرقع والذي اكد على ان علياً الأكبر عليه السلام هو شاب يافع وفي أول ريعان الشباب وانفتاحه على الدنيا كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، ملتزما بأحكام الشريعة التي ملأت قلبه وعقله، فجعلته شابا مستقيما في سيرته وسلوكه لافتا إلى انه عليه السلام تربى في حجر الإمام الحسين عليه السلام سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهل من علوم آل محمد ما كان عونا له على معرفة الصراط المستقيم في هذه الدنيا.

واكد المبرقع ان علياً الاكبر - عليه السلام - كان شابا ملتزما وواعيا فصار بذلك قدوة ونموذجا للشباب المسلم المؤمن الذي يعتبر أن الحياة هبة ونعمة إلهية مضيفا انه على الإنسان أن يتعامل مع الدنيا من موقع المسؤولية والأمانة التي ائتمنه الله عليها .

وتطرق الى مصيبة علي الأكبر بن الإمام الحسين عليهما السلام بقوله: «حين قال ان علياً الأكبر استأذن أباه بالقتال فأجابه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين فعرف ان أباه قد أذن له حتى دخل ساحة القتال، فرفع الإمام الحسين شيبته الى السماء وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا اذا اشتقنا الى نبيك نظرنا الى وجهه.

وتابع المبرقع فشد علي الاكبر على جيش بني امية وقتل منهم مقتلة كبيرة، فرجع الى أبيه الامام الحسين عليه السلام وقد أصابته جراحات كثيرة وهو يقول: يا أبي العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء أتقوى بها على الأعداء، فبكى الحسين وقال: واغوثاه يا بني، يعزّ على محمد المصطفى وعلى علي تدعوهما فلا يجيباك وتستغيث بهما فلا يغيثاك، يا بني قاتل قليلا، فما أسرع أن تلقى جدك محمدا (صلى الله عليه وآله) فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا، حتى رجع إلى القتال فضربه مرة بن منقذ العبدي ضربة صرعته، وضربه الناس بأسيافهم فاعتنق فرسه فاحتمله الفرس إلى معسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا، وبعد ذلك توجه إليه الإمام الحسين ورمى بنفسه عليه باكيا ثم أمر فتية بني هاشم بحمله إلى خيمة الشهداء».

