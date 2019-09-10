وطن النهار

شهدت حسينية دار الزهراء مساء اول امس اقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين للتبرع بالدم في منطقة الدسمة ضمن فعاليات اليوم التاسع للحملة التي تنظمها الحسينية في عامها الـ ( 22 ) لشهر محرم 1441 هجري لعام 2019 بالتعاون مع بنك الدم ويشمل مشاركة مجموعة من الحسينيات والمراكز والديوانيات خلال العشرة أيام الاولى من شهر محرم في كل عام.

وقال منسق الحملة الحاج عمار كاظم: إن الحملة بفضل الله وجهود العاملين مستمرة بنجاح منذ 22 عاما حيث يتم في كل عام التنسيق فما بين الحسينيات وادارة بنك الدم والذين يظهرون في كل عام تعاونا اكبر وعطاء ملحوظا مشيرا الى الحملة في يومها التاسع شهدت اقبالا جيدا جدا والحسينيات تتعاون بشكل يسهل الامور والبنك يوفر الامكانات المتاحة من اجل استقبال المتبرعين ورواد الحسينيات يهتمون كثيرا بالاقدام على التبرع وما زالت الحصيلة في تزايد كبير وتفوق على السنوات الماضية بالرغم على انه بقي لها ثلاثة ايام حتى ختامها.

واضاف: ان الحملة ومنذ نشأتها وجدت للتعبير عن اقتدائنا بسيد الشهداء -سلام الله عليه- والذي بذل دمه وروحه من اجل الاسلام والمسلمين ورفع راية الاسلام الذي حافظ بجهاده وتضحيته على بيضة الاسلام وان نكون في نعمة كبيرة حتى زماننا الحالي لافتا الى ان المتبرعين يبذلون تلك الدماء تيمنا به واذكاء الروح الوطنية ورفع همتها من خلال الشعور بالمسؤولية تجاه النقص في مخزون الدم وقلة المتبرعين خلال فترة الصيف وانقاذ ارواح المحتاجين لها من المواطنين والمقيمين وهذا ما نلحظه من حملات التبرع الخاصة لاناس معينين في الواتساب وتويتر وغيره ، موضحا ان كل ما نقوم به وما نعطيه هو رخيص تجاه هذا الوطن المعطاء الذي علمنا نبذل كل غالٍ ونفيس من اجل هذا الوطن ونسال الله ان يتقبل هذا العمل القليل.

واوضح كاظم ان التعاون مع بنك الدم يتم مرتين في السنة بشان تنظيم حملات التبرع بالدم الاولى في عاشوراء والثانية خلال شهر رمضان وفي كل مرة نحاول ان نزيد عدد الحسينيات والايام الخاصة بالتبرع وفي رمضان يكون دخول عدد اكبر من المساجد بمناسبة ليالي القدر مشيرا الى ان الجديد هذا العام ان بعض الايام يكون التبرع في موقعين بدلا من واحد فقط بالاضافة الى مشاركة النساء في بعض الحسينيات حيث كان هناك كادران رجالي ونسائي للتبرع وسنحاول تعميم هذا الامر بشكل اكبر في الاعوام القادمة بالاضافة الى محاولة الارتباط بحسينيات نسائية واشراكهم في حملات التبرع.

وختم بأن القائمين على الحملة في مسعى دائم لتطوير الحملة واتساع دائرتها في كل عام مشيرا الى الدور الكبير الذي يمثله بنك الدم بكوادره الفنية والادارية الذي تشرف عليه مديرة البنك الدكتورة ريم الرضوان وجهودها في انجاح هذه الحملة وتسهيل عملها.

