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السعودية: استكمال الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرفة


جدة- «كونا»: اعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية أمس استكمال الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرفة. وقالت الرئاسة ان الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرفة شملت معالجة حواف حجر الجدران والتشققات الموجودة في «العراميس» باستخدام مواد مخصصة وذات جودة عالية لضمان وسلامة الكعبة المشرفة. وأضافت أنه جرى أيضا أعمال تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة وذلك استعدادا لاسدال ثوب الكعبة على حجر الجدران.
يذكر ان «العراميس» ومفردها «عرموس» هو الفراغ بين قوالب الحجر في الكعبة المشرفة والتي يتم ملؤها بطبقة من اللاصق المخصص للكعبة.


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