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كربلاء- الوكالات : نظمت دار القرآن في العتبة الحسينية، المسيرة القرآنية السنوية للعام الحادي عشر على التوالي الخاصة بموكبها الحسيني في مدينة كربلاء المقدسة، وذلك بمشاركة أكثر من 350 حافظاً من ثلاث محافظات عراقية، بحسب وكالة الأنباء القرآنية الدولية «إکنا». وقال مسؤول مركز الاعلام القرآني صفاء السيلاوي: «اعتادت دار القرآن الكريم وللعام الحادي عشر على التوالي إحياء ذكرى حلول الأحزان والآلام في شهر محرم الحرام بتنظيم المسيرة القرآنية الحسينية، حيث شارك في الموكب الحسيني للدار في هذا العام اكثر من 350 حافظاً من طلبة مشروع الألف حافظ للقرآن الكريم، ومن محافظات كربلاء وبابل وذي قار بالإضافة للكوادر التعليمية للدورات القرآنية في المشروع».

وأضاف السيلاوي «تهدف هذه المسيرة الى تجسيد الحديث الشريف (إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي)، والى ارتباط الأشبال من حفظة القرآن بالعقيدة الراسخة لدى أتباعه متمثلة باستذكار ما قدمه الامام الحسين «عليه السلام» حيث ان الامام الحسين والقرآن صنوان لا يفترقان».