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القاهرة- الوكالات: انتشرت في مصر اخيراً دورات لتعليم السباحة للأطفال حديثي الولادة والرضع، وباتت الأمهات تتسابقن لإشراك أطفالهن في هذه الدورات التدريبية. وبدأت الفكرة على يد الكابتن محمد عبد المقصود الذي كان يقيم في روسيا ويعمل مدربا لتعليم الرضع على السباحة، وقرر فور عودته إلى مصر تأسيس أول أكاديمية متخصصة في تعليم السباحة للأطفال حديثي الولادة.

وتبدأ أكاديمية تعليم الرضع السباحة في مصر باستقبالهم بعد بلوغ عمر الشهرين، ويستمر تدريبهم لمدة سنة وشهرين، وهي المدة التي تعد كافية لتعلم الطفل السباحة.

ووفقا للكابتن إسراء حمدي فإن تدريب الرضع يعمل على إطالة مدة النفس تحت الماء، إلى جانب تنشيط الدورة الدموية وزيادة حجم الرئة، كما يساعد الطفل في تحسين حالته الصحية والنفسية.

