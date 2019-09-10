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الوفيات


رمضان محمد مبارك العنزي 83 عاماً شيع، الرجال: الروضة، ق2، شارع سليمان الكحيل، صالة دسمان، ت: 50675777، النساء: القيروان، ق2، ش330، م32
صبحي محيي الدين محمد سلمان 60 عاماً، شيع، الرجال: جابر العلي، ق6، ش15، م35، ت: 55735515، النساء: الفنطاس، ق2، ش9، م18، ت: 94198885
رجا مبارك رجا المعصب 89 عاماً شيع، الرجال: اشبيلية، ق2، ش204، م29، ت: 97799055، النساء: الرابية، ق3، ش30، م18، ت: 66041960
مطلق احمد مطلق السهو 65 عاماً شيع، الرجال: اليرموك، ديوان السهو، ق4، ش1، م12، مقابل سوق الجمعة خط المطار القديم، ت: 50525252، النساء: مبارك الكبير، ق1، ش20، م49، ت: 94000722
مريم عبدالله الدخيل الشايع 75 عاماً شيعت، الرجال: الفيحاء، ق7، شارع عبدالعزيز المزيني، ديوان الشايع، ت: 99771987، النساء: النزهة، ق3، شارع عبدالرحمن الفارس، م44، ت: 99779894
كلثم صقر عبدالله الفهد، ارملة هندي يوسف حسين الحمدي 85 عاماً شيعت، الرجال: العزاء في مقبرة الصليبخات فقط، ت: 55640099-66221115 النساء: القرين، ق2، ش13، م12، ت: 66557759- 66175575
عايشه شهاب احمد العيسى، زوجة سليمان عبدالرحمن الجري الجار الله 70 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الخالدية، ق 4، ش 40، م 5، ت: 97829278، النساء: القصور، ق 1، ش 45، م 17، ت: 50209077
إنا لله وإنا إليه راجعون


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