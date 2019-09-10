الأولى

التاريخ يصنعه الرجال، يوجهونه بكلماتهم ويحركونه بمواقفهم، يخلِّدون في سجله جملهم التي ستغير وجه أيامه القادمة.

وقد خلدت ذاكرة العرب جملاً توافرت لها كل أسباب القوة ومقومات الخلود لتخلق قيماً جديدة مازالت تصنع واقعاً سياسياً واجتماعياً متحفزاً منذ انطلاقة المقولة الأولى في مجلس الوليد بن عتبة والي المدينة.

مثلي لا يبايع مثله.. كانت مقولة الإمام الحسين عليه السلام حاسمة قاطعة، وإعلاناً صريحاً رافضاً لما يراه من مستقبل الدين تحت حكم يزيد بن معاوية.. كانت جملته تلك تؤشر لبداية فجر جديد تحكمه قيم جديدة ومفاهيم أخرى ستتجلى في كربلاء لتخلّد أبطالها، وتصنع تاريخها الخاص الذي تسقيه طراوة الدماء المقدسة عبر الأزمنة القادمة.

لم يكن الإمام الحسين عليه السلام شخصية سياسية طارئة في تلك الفترة السياسية المضطربة، بل كان شخصية تمثل قدسية الامتداد النبوي والتسلسل الطبيعي لقيم التقوى والأخلاق والعلم، كان يمثل النقيض لشخصية يزيد بن معاوية وحكمه.

نعم، فمثل الإمام الحسين، سيد شباب أهل الجنة لا يبايع مثل يزيد.

وحين خرج عليه السلام، ترفرف بيارق الشهادة في سبيل الحق فوق أعواد تلك القافلة المقدسة، كان خروجه ليس كمثل خروج غيره، فقال قولته الثانية التي لا تحتمل تفسيرات أو تأويلات المتأولين، لم أخرج أشراً ولا بطراً.. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي.

لم يخرج من مدينة جده سعياً لسلطة حكم زائلة أو شهوة دنيا فانية.. كان خروجه عليه السلام، لطلب الإصلاح، هذا الإصلاح الذي لن يتحقق إلا أن يوقَّع بحبر الدم المقدس، وأن يسجل تاريخ البشرية الطويل مقتل آخر ابن بنت نبي.

سار الركب الحسيني أياما، يعبر وديان جزيرة العرب وينظر وحشة جبالها الصماء، كانت وجهته كربلاء حيث ستسجل هناك مقولة قائد تاريخي وكلماته التي قيلت لتخلد عبر الزمان، ولتسمعها أجيال ستأتي بعد مئات السنين.. لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل.. ولا أقر إقرار العبيد.

كان عليه السلام يزرع كلماته في ذاكرة أصحابه وفي أسماع أعدائه، كان خطيبا فصيحاً، يعرف المدى الذي ستصل إليه كلماته.. كان كمن ينقش على حجر التاريخ.

ثلاث مقولات بارزة لامعة لا تخفيها موجات الظلام، ولا تزلزلها آراء المرجفين، حفظها الحفاظ، ودونها التاريخ نبراساً يضيء طريق أولئك الرجال الساعين للإصلاح وعمل الخير دون مقايضة مبادئهم.. كان يرسل كلماته لنا لتحملها السنون وترددها الأجيال... جيلاً بعد جيل.

إن ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، التي يحييها ملايين المؤمنين في كل بقاع العالم، رغم كونها ذكرى مؤلمة وحزينة، فإنها يمكن أن تكون نقطة التقاء ووحدة، لا طريق فراق وخلاف.. فيوم عاشوراء هو يوم الوحدة.. الوحدة الوطنية والإنسانية، ويوم تكريس مبدأ الأخوة.

