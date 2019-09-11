أول النهار

استقبل محافظ حولي الشيخ احمد النواف بديوان عام المحافظة صباح امس سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الكويت محمدون داداه.

جرى خلال اللقاء التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط الجمهورية الموريتانية ودولة الكويت وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وتطرق الشيخ احمد والسفير داداه خلال اللقاء إلى بحث فرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين على المستوى الإداري وعلى صعيد المحافظات والمناطق.

وتقدم الشيخ احمد في ختام اللقاء بالشكر والتقدير إلى السفير داداه لزيارته، متمنيا التوفيق والنجاح له لأجل الدفع بالعلاقة الأخوية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

