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رسالة من سمو الأمير إلى خادم الحرمين الشريفين


تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وقالت وكالة الانباء السعودية واس إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين خلال استقبال العاهل السعودي له أمس في مكتبه بقصر السلام في جدة.
ونقل الخالد لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد، فيما حمله الملك سلمان تحياته لسموه متمنيا له دوام الصحة والعافية.
من جانب آخر ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اطمأن في اتصال هاتفي مساء اول من امس على صحة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد داعياً الله سبحانه أن يمتع سموه بالصحة.


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