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كربلاء- الوكالات: أدى تدافع بين الحشود الهائلة في مدينة كربلاء امس اثناء احياء مراسم ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام الى سقوط عشرات الضحايا في حادثة هي الاولى من نوعها في المدينة المقدسة التي كانت تتعرض لتفجيرات وهجمات ارهابية قبل تحسن الاوضاع الامنية خلال السنوات الاخيرة.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية «استشهاد 31 شخصا واصابة 100 بينهم 10 في حالة خطيرة في حصيلة غير نهائية» خلال حادث التدافع. وأضاف أن «فرق وزارة الصحة استنفرت طواقمها» بعد الحادث.

ونشر ناشطون صورا بعد الحادث لأعداد من الزوار الفاقدي الوعي على الأرض بينما يحاول آخرون إسعافهم. وتوافد ملايين الزوار من مختلف المدن العراقية ودول العالم الى كربلاء لاحياء ذكرى سيد الشهداء عليه السلام.

واحتشدت جموع الزوار صباحا في شوارع كربلاء ومنطقة المدينة القديمة وما بين مرقدي الامامين الحسين والعباس عليهما السلام استعدادا لممارسة الطقس الاخير من طقوس عاشوراء وهو «ركضة طويريج».

