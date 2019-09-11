الأولى

واصلت الخطوط الجوية الكويتية نجاحها والتأكيد على مكانتها الاقليمية والدولية من خلال تحقيق انجاز جديد في مواعيد انضباط طائرات اسطولها الجوي. (طالع ص 11)

فقد أصدرت وكالة (OAG) البريطانية تقريرها الدوري لشهر أغسطس 2019 والمتضمن نسبة انضباط المواعيد لعدد 175 شركة طيران في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط حيث أكد التقرير تقدم معدل انضباط مواعيد وصول رحلات الخطوط الجوية الكويتية الى مطار الكويت الدولي من 88 بالمئة في شهر يوليو 2019 الى 93.9 بالمئة شهر أغسطس 2019 لتحتل المركز التاسع بين 175 شركة طيران في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والمركز الأول على شركات الطيران في الشرق الأوسط.

