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واشنطن - الوكالات: أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون من منصبه معلنا أنه سيعين مستشارا جديدا الأسبوع المقبل.

وقال ترامب إن بولتون وهو رابع مستشار للامن القومي في ولاية ترامب الرئاسية الاولى استقال صباح امس بناء على طلب من الرئيس الذي اشار الى خلافات شديدة مع مستشاره الذي يوصف عادة بأنه من صقور الحزب الجمهوري.

وكالعادة اعلن الرئيس الأميركي قراره المفاجئ عبر تويتر وكتب مساء امس أبلغت جون بولتون الليلة الماضية بعدم حاجتنا لخدماته في البيت الأبيض. اختلفت بشدة مع العديد من اقتراحاته كما حصل مع آخرين في الإدارة، وبالتالي طلبت من جون تقديم استقالته، وقدمها لي هذا الصباح. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته. وسأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل.