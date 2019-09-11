وطن النهار

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة أنس الصالح يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ومدير عام الإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد أول امس الاثنين بجولة تفقدية لعدد من الحسينيات وبيوت العزاء حيث كان في استقباله عدد من القيادات الأمنية.

وفي بداية الجولة قام بتفقد الخدمات الأمنية واطلع على الجهوزية والتواجد الأمني كما اطلع على تنفيذ الخطة المرورية وانسيابية حركة السير وثبوت الدوريات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور ونطاق توزيعها وانتشارها.

واستمع من القيادات الأمنية حول الإجراءات الوقائية والتفتيشية الموضوعة مع الجهات الأمنية المعنية وكيفية تنفيذها على مستوى مديريات الأمن بجميع انحاء البلاد.

وشدد الوزير على الجهوزية التامة واليقظة الدائمة موصياً رجال الأمن بضرورة استشعار الحس الأمني ومستوى التواجد اليقظ وتذليل جميع العقبات والصعاب أمام رواد الحسينيات وبيوت العزاء لأداء الشعائر بكل طمأنينة ويسر.

وفي نهاية جولته أثنى على الجهود المبذولة من قبل رجال المؤسسة الأمنية ومستوى الأعداد والجهوزية، مؤكداً أن رجال الأمن هم العيون الساهرة على راحة وأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

