وطن النهار

في بيان أصدره بمناسبة ذكرى عاشوراء قال النائب عدنان عبدالصمد:

قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسيناً».

نعزي الأمة الإسلامية جمعاء وجميع الأحرار في هذا العالم بحلول ذكرى الفاجعة الكبرى التي هزت أركان العرش الإلهي باستشهاد سبط النبي الأكرم، الإمام الحسين بن علي «عليه السلام» هو وأهل بيته وثلة من المؤمنين في يوم عاشوراء الخالد الذي انتصر فيه الدم على السيف، وقدم الإمام الحسين «عليه السلام» وأنصاره أرواحهم وأجسادهم قربانا لهذا الدين العظيم، وأسسوا بذلك منهاجاً أصيلا سار على هديه الأحرار والثائرون على مر العصور في تحدي الظالمين والفاسدين، يرتكز على الثبات على الحق ورفض الظلم وعدم الاستسلام لأهواء الطغاة والمستبدين. ويتجلى في هذا اليوم وما تلاه من أيام الموقف البطولي للسيدة زينب بنت علي بن أبي طالب «عليهما السلام» التي تحملت كل المصائب والجرائم المروعة التي قام بها جيش الطاغية يزيد، ووقفت أمامه في مجلسه غير آبهة لسلطانه وجبروته لتلقنه درساً في العزة والكرامة.

إن يوم عاشوراء هو يوم التضحية والفداء، ونستلهم من ذكراه الأليمة معاني العزة والإباء ونجدد فيه عزمنا على مقارعة الظالمين في كل عصر وزمان مرددين شعار الحسين: «هيهات منا الذلة... هيهات منا الذلة».

