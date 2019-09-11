إيمانيات

كان ومازال الإمام الحسين (عليه السلام)، مثالاً يُحتذى به في فن العطاء والفداء، لقد أعطى ماله وما كسب في سبيل الإنسانية فضحّى بعياله وأطفاله وحياته، من أجل خلاص البشرية وتبعاً لذلك، فعطاء الإمام الحسين (عليه السلام) لا يختص بأحد لأنّه أعطى وضحّى من أجل الله، والله لا يختص بأحد، وليس حكراً على أحد، بل يستطيع كلّ إنسان أن يتزوّد من عطائه الفكري والروحي. وأهداف الإمام الحسين (عليه السلام) ومقاصده كانت عن علم وحكمة وسياسة وليس لها نظير في التاريخ، فإنّه لم يزل يسعى إلى القتل والشهادة لتحقيق ذلك المقصد العالي، ولم نجد في التاريخ رجلاً ضحّى بحياته كما فعل الإمام الحسين (عليه السلام).

لذا كانت هذه الثورة.. ثورة غنيّة بالدروس والعبر.. فيها التضحية بالمال والنفس والأهل والمكانة الاجتماعية. إنّ ثورة يقودها واحد من أقدس شخصيات الأُمّة وأئمّتها لتكون لها قيمتها وأهميّتها العقائدية والأخلاقية والوجدانية الخاصّة.. فالثورة الحسينية يجب أن تُدرس وتُستوعب وتُستخلَص منها الدروس والتجارب والعِبر ليستفيد منها الشعوب وتنهض بها.

لقد ضحّى (عليه السلام) بكلّ ما عنده لله، صحبه وأهل بيته (عليهم السلام) ونفسه وعياله، إنّ هذا الأسلوب من التضحية لم يكن ليتحقق أوّلاً، ولا لتتحقق به غاياتها ثانياً لولا إيمان المضحين بأنّه هو الجبار الوحيد الذي لابدّ من سلوكه للوصول إلى المبتغى، وما كان هذا الإيمان بالتضحية محض صدفة، ولا موقفاً ألجأهم إليه القدر، وإنّما كان إعداداً رسالياً، ومنهجاً تربوياً بدأه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منذ ولادة الحسين (عليه السلام)، ثمّ عمّقه الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في الصفوة من أصحابه، وأحاطه الإمام الحسن (عليه السلام) بعنايته، لتستكمل حلقاته على يدي سيِّد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام).

ضحّى (عليه السلام) من أجل الآخرين، من أجل الإنسانية، ضحّى بكلّ شيء، ضحّى بنفسه، بحياته، بأهل بيته، بأصحابه، بطفله الصغير الذي في عينيه براءة الطفولة ونقاءها. الحسين لم يمت، بل ازداد حياة ونشوراً، إنّه حيّ في القلوب، حيّ في الصدور، اسمه منحوت لا على الصخر بل في القلب، في قلب كلّ مؤمن، وسيبقى اسمه حيّاً ما دامت الحياة.

إنّ ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) أعطت الناس دروساً بليغة في استرخاص النفس مقابل المبادئ والقيم العظيمة التي أرسى قواعدها المصطفى محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم). على الرغم من أنّ النهضة الحسينية هي الوريثة الشرعية للرسالة الإسلامية المحمّدية، إلّا أنّ واقعها الحركي وغاياتها الإنسانية الشاملة حوّلتها من ثورة إسلامية إلى ثورة عالمية لا تستطيع الحواجز القومية أو الاعتبارات العرقية أن تصمد أمام عنفوانها وأهدافها الإنسانية السامية. نعم، إنّ ملحمة عاشوراء علّمت الأجيال كيفية الدفاع عن حريم الإسلام، وعلمت المسلمين أنّ التضحية في سبيله هي من أوجب الواجبات، وإنّ الله قد اشترى من المؤمنين أنفُسهم وأموالهم مقابل أن يعطيهم جنّة عرضها السماوات والأرض، فباعوا هذه الأنفُس وتلك الأموال، وهجروا الأولاد والأزواج، طالبين رِضا الله، مشتاقين إلى لقائه، هاتفين باسمه، مستبشرين ببيعهم هذا.

