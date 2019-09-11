إيمانيات

لقد كان استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) هزّة لضمير الأُمّة، وعامل بعث لإرادتها المتخاذلة، وعامل انتباه مستمر للمنحدَر الذي كانت تسير فيه بتوجيه. لقد استطاع سبط الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يُبيّن الموقف النظري والعملي الشرعي للأُمّة تجاه الانحراف الذي يصيبها حينما يستبدّ بها الطُّغاة، فهل انتصر الحسين (عليه السلام) في تحقيق هذا الهدف؟

لعلّنا نجد الجواب فيما قاله الإمام زين العابدين (عليه السلام) حينما سأله إبراهيم بن طلحة بن عبدالله قائلاً: مَن الغالب؟ قال (عليه السلام): «إذا دخل وقت الصلاة فأذّن وأقم تعرف الغالب». لقد كان الإمام الحسين (عليه السلام) هو الغالب إذ تحقّق أحد أهم أهدافه السامية بعد محاولات الجاهلية لإماتته وإخراجه من معترك الحياة. كان الإمام الحسين (عليه السلام) يعلم بعدم التكافؤ، وأنّ الأعداء يفوقونه في العُدّة والعدد، وأنّ لديه في معسكره عناصر تُزيد من عنصر الهزيمة بالمعايير العسكرية، وهي: النِّساء والأطفال، فهم عنصر ضعف سواء أكان راغباً في الصلح والسِّلم أم عازماً على الحرب، ففي السِّلم ـ فيما لو أراد الإمام الحسين (عليه السلام) المصالحة ـ فإنّهم يشكّلون عليه ورقة ضغط أمام أعدائه؛ لإجباره على الموافقة بما يُمليه العدو من شروط، وكذلك الحال فيما لو أراد الحرب، فهم عنصر ضغط أيضاً؛ إذ يضطرّ صاحب العيال إلى وضع خطّة خاصّة للحرب تتلاءم مع وجود العيال معه، خصوصاً مع رفع الخصم لشعار: اقتلوهم ولا تُبقوا لأهل هذا البيت باقية. فلابدّ أن يفكّر بما يجري على عياله فيما لو قُتل، فمصيرهم بعد الحرب مهم جدّاً، خصوصاً مع هكذا خصم هدفه القضاء على خصمه بشكل نهائي، وبشتّى الطُّرق.

أراد الإمام الحسين (عليه السلام) من خلال ملحمة الطف إعطاء درس متكامل في المبادئ، والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية لكلّ بني البشر؛ حتى لا يبقى لأحد من عذر يتحجّج به باسم عوامل الضغط وغيرها، فالقائد والمصلح يضحّي بكلّ ما يملك في سبيل إقامة أُسس العدل والخير، وليس شرطاً أن يبقى هذا القائد حيّاً بعد الثورة، وليس شرطاً اعتبار بقائه حيّاً في تحقّق النصر، بل ربّما يكون موته فاتحة للنصر الأكبر، كما في الثورة الحسينية التي لا عذر فيها لِـمَن يتحجّج، فليس المتحجّج بأفضل من الإمام الحسين (عليه السلام)، ولا عياله بأفضل من عيال الإمام (عليه السلام)، ولا مكانته وشأنه أفضل من شأن الإمام (عليه السلام)، ولا بقاؤه حيّاً أفضل من بقاء الإمام (عليه السلام). إنّ ما فعله الإمام الحسين (عليه السلام) يدحض النظرية القائلة: إنّه (عليه السلام) أراد بثورته طلب السلطان. بل إنّ قائد الثورة يسير نحو الموت، وأنّ ثورته لن تنتصر بحسب المقاييس العسكرية، بل هي حركة فدائية تضحوية.

علَّمتنا ملحمة كربلاء أنّ الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه لم يكونوا يرون أنّ كلّ انتصار هو انتصارٌ حقيقي، ويصحّ أطلاق كلمة النصر عليه، بل الانتصار الحقيقي هو الذي يتحقّق بالطُّرق المشروعة، والمنازلة الشريفة. إنّ مدرسة الإمام الحسين (عليه السلام) هي مدرسة عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، الذي يقول: «الغالب بالشرّ مغلوب». إذن؛ أصبح مفهوماً لدينا معنى كلمة الإمام الحسين (عليه السلام): «وأسير بسيرة جدّي، وأبي عليّ بن أبي طالب...». وأصبح الإمام الحسين (عليه السلام) قائداً ورمزاً ربّانياً وخالداً للمسلمين، وكلّ الأحرار في العالم، وبقي ذكره تتناقله كُتُب التاريخ. يقول إبراهيم بيضون: «ومن هنا تكتسب ثورة الحسين (عليه السلام) ريادتها، بل فرادتها في التاريخ، متّخذة هذا المدى الواسع في مصنّفات المؤرّخين الكبار، الذين كسروا من مناهجهم قاعدة كانت أخبار السلطة بها هي الطاغية على الدوام، فإذا بهم إزاء هذه الثورة يسهبون في التفاصيل، ولا تكاد تخفى عن عيونهم لحظة من مسيرة الحسين (عليه السلام)، وربّما جاز القول: إنّهم كانوا منضمين إليها بصورة غير مباشرة. خلافاً للنظرة العامّة للسلطة، التي كانوا يؤرّخون بوحيها الثورة ـ الفتنة...». ولدفع عجلة هذه المسيرة الإلهيّة المباركة ينبغي بذل مزيد من الاهتمام من قِبل الجهات الدينية العليا بالتبليغ الحسيني وتطوير المراكز العلمية المتخصصة بهذا الجانب، وفتح مراكز أُخرى تهتم بالجانب المعنوي والمعرفي.

